Adamari López reacciona al noviazgo de Toni Costa: ‘Para mí esto no es una novedad’

Tras su separación con Adamari López, Toni Costa se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la modelo Evelyn Beltrán. Recientemente, el bailarín español confirmó su relación ante las cámaras de Chisme No Like! y las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de su ex, Adamari López. En una entrevista con Quique Usales, la presentadora de Hoy Día (Telemundo) expresó su sentir sobre el noviazgo del padre de su hija. Al tener tan buena relación, ‘Ada’ confesó que ya tenía conocimiento de eso.

©@adamarilopez



Adamari López le deseó lo mejor al padre de su hija

Usales le preguntó ante las cámaras de Telemundo si ya sabía de la relación de Toni y Evelyn, a lo que Adamari López respondió: “Claro… para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que hay que hacer es desearles siempre mucha felicidad y muchas cosas buenas, porque todo lo que uno le deseé a los que están a nuestro alrededor repercute, sobre todo en mi caso con mi hija y yo lo que quiero es que mi hija esté bien”.





Toni y Evelyn tienen una relación desde hace tiempo, pero recientemente lo confirmaron

Sobre si ya conoce a Evelyn Beltrán cara a cara, ‘La Chaparrita de Oro’ prefirió no responder y se limitó a hablar de que lo único que deseaba era el bienestar de su hija y que, junto con Toni, darle una familia lo más normal posible. “Yo lo que quiero es que mi hija esté bien y que seamos siempre una familia, dentro de lo que podamos normal, y eso es lo que importa”.

Mientras que Toni ya está rehaciendo su vida, ¿qué hay de Adamari? Hasta el momento, la presentadora de 50 años se mantiene soltera, así lo reveló a Quique Usales.

¿En busca del amor? Sí, pero del amor propio

Hace meses, en una entrevista exclusiva para HOLA! USA, Adamari habló de su corazoncito y dijo que, por el momento, está enfocada en su hija. Sin embargo, no está cerrada al amor, pero eso tendrá que esperar por un tiempo, ya que antes de eso, quiere conquistar otros sueños y metas personales.