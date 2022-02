Toni Costa confirma su noviazgo con Evelyn Beltrán: ‘Estoy tranquilo y muy feliz’

A unos meses de que se cumpla un año del anuncio de su separación con Adamari López, su expareja, el bailarín Toni Costa, ya le ha dado la vuelta a esa página, pues ante las cámaras de Chisme No Like! confirmó su noviazgo con la modelo Evelyn Beltrán. Desde hace meses, se corría el rumor que el ex de Adamari López estaba en una relación con la bella modelo, pero ha sido hasta ahora que el coreógrafo de origen español se ha animado a revelar que sí está con Beltrán y que está muy feliz.

©@evelynbeltranoficial



Ella es Evelyn Beltrán el nuevo amor de Toni Costa

Costa fue captado a la salida de una clase de baile en Miami, cuando fue abordado por un reportero Chisme No Like!, el cual le preguntó sobre si su corazón ya tenía dueña, a lo que respondió: “Lleva ya un tiempo ocupado. Estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobre todo feliz”.

Y acerca de la identidad de su novia, el español de 38 años contestó: “Ya lo sabe todo el mundo, busquen bien...”. El reportero insistió y le preguntó si respondía al nombre de Evelyn, a lo que Toni, entre apenado y muy feliz dijo: “Por ahí va la cosa”.

©@toni



Esta es la primera relación que se le conoce a Toni, tras separarse de Adamari López en mayo del año pasado

Además de confirmar su relación con la modelo de 27 años, el experto en zumba habló de cómo celebró el 14 de febrero al lado de su hija y la madre de esta, con la que tiene una sana relación por el bien de la niña. “Habría que hacerle su detalle. Fuimos con Adamari, con su mmaá, a compartir un poco con ella (Alaïa) para que siga vivendo esa unión de padres y ese ejemplo sobre todo”.

Enamorados, pero muy discretos

Hasta el momento, Toni y Evelyn no han hecho oficial su noviazgo en redes sociales como suele hacerse en los tiempos modernos. Pero sí que han dado cuenta de que han pasado juntos fechas especiales como el 14 de febrero, e incluso suelen publicar stories con gran significado. Recientemente, ambos publicaron en sus respectivas cuentas estos posts, demostrando que están muy enamorados, pero llevando su relación lejos de los reflectores.