Adamari López responde a las críticas y especulaciones de una cirugía para perder peso

2021 fue un gran año para Adamari López por el increíble cambio físico con el que no dejó de sorprendernos desde enero. Y es que no cabe duda de que la Ada que inició el año no es la misma que esta semana da la bienvenida al 2022. Como embajadora de WW (Weight Watchers), hace unos días la puertorriqueña compartió con sus fans que parte de este logro y esfuerzo está respaldado por su participación en el programa; sin embargo, a lo largo de su cambio físico, han salido rumores que señalan que los resultados son gracias a una cirugía bariátrica, de la que no se había pronunciado de manera tan directa como lo hizo este martes con un divertido video.

Loading the player...

“Cuando dicen: ‘Es que ese cuerpazo es porque se operó’”, se puede leer en el clip mientras ella hace lipsync de la frase. Algo enfadada, pero entre broma, responde: “¡Opérese! ¡Opérese! Si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra”. Firme y desde la cocina de su hogar, continúa: “Si quiere hacer ejercicio, hágalo. ¡Pero no joda!”, concluye.

Un video que causó la risa de sus amigos y seguidores, quienes aplaudieron cómo enfrentó la situación. Sin embargo, hubo quienes notaron que a pesar de su postura, siguió sin negar ni confirmar la cirugía.

El esfuerzo de Adamari López

Desde hace tiempo, Adamari asegura que su dedicación y esfuerzo le han valido la figura esbelta que hoy presume con orgullo en las redes sociales. Una de los principales sacrificios que hizo fue la soda, pues como confesó en su entrevista con HOLA! USA, se llegaba a tomar hasta seis latas de refresco, además de que comía sin horarios ni porciones adecuados.