Miss Paraguay rompe el silencio en torno a la polémica con Adamari López

Del supuesto comentario de ‘Ada’ hacia Nadia Ferreira no hay rastro ni pruebas, ya que fue tan solo un rumor. Sin embargo la fanaticada uruguaya se lanzó contra la presentadora, quien este jueves se refirió al asunto en su show matutino de Telemundo. “Yo no le he hecho en ningún momento ningún mal comentario, ni a ella ni a ninguna de las concursantes”, dijo en entrevista con su colega Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’. “Todos los comentarios que he hecho de Nadia fueron excelentes porque ese fue el trabajo que ella hizo”, añadió.

