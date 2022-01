Adamari López envía un mensaje para la mamá de Toni Costa

Adamari López no permitió que su separación con Toni Costa se convirtiera en un duelo entre familias en el que la suya se comportara mal con la de su ex. La presentadora y el bailarín están más que de acuerdo en que ese no es el mensaje que quieren dar a su hija, Alaïa, y desde un principio aseguraron que la educarían con amor y estarían ambos a su lado, un ejemplo que Adamari vuelve a dar, esta vez con un detalle para su exsuegra, Carmen Garde.

La mamá del bailarín celebró un año más de vida de Carmen, y a pesar de la distancia, se aseguró de que llegara el cariño desde Miami hasta España. “Feliz cumpleaños”, se puede leer sobre una foto de Carmen junto a su hija y nietas. “Te queremos mucho”, agregó la presentadora de Hoy Día, un gesto con el que enseña a su pequeña a que la familia siempre es primero.

En otra de sus historias, Adamari replica una felicitación más para su exsuegra, en la que aparece posando junto a ella. “Feliz cumpleaños mi Carmen bella”, se aprecia en la felicitación para la cumpleañera. Dos lindas imágenes con las que Ada nos demuestra que la relación entre ella y la familia de su ex es muy buena.

Vacaciones en familia

Durante el verano pasado, tan sólo semanas después de haber confirmado al mundo entero que se habían se parado, Toni y Adamari emprendieron n viaje por Europa en el que visitaron a la familia del bailarín en España. La puertorriqueña se la pasó muy bien conviviendo con ellos, mientras Alaïa aprendía y conocía mucho más sobre ese lado de sus raíces.

La expareja, además, no ha dado gratos momentos familiares a pesar de su separación. Uno de los más recientes fue el día de reyes, cuando Adamari y Toni le enseñaron esta linda tradición de principio de año a su hija. Días más tarde pudimos ser testigos de todo el apoyo de Costa a su ex durante su recuperación de COVID-19, ya que ha estado al pendiente de ella y, por supuesto, de su hija.