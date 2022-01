Adamari López hace anuncio sobre su estado de salud: ‘Espero seguir contando con sus oraciones’

La ausencia de Adamari López frente a las cámaras de Hoy Día tenía algo preocupados a sus seguidores. En busca de respuestas, miraban sus actualizaciones en las redes sociales para cerciorarse de que todo estaba bien; sin embargo, este viernes la puertorriqueña hizo un comunicado sobre su estado de salud, revelando lo que muchos temían. En sus historias de Instagram, Adamari confirmó que está contagiada del virus del SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19. Y es que desde hace unos días la mamá de Alaïa presentaba síntomas parecidos a los de la gripa, que la llevaron a hacerse la prueba.

Adamari López confirma que está contagiada de COVID-19

“Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita”, reveló en el video que publicó desde su hogar. “Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, agregó.

Sus fans notaron que Ada tiene los ojos hinchados y llorosos, algo que bien podría ser parte de los síntomas que presenta. “Voy a estar cuidándome. Y alejada unos días más hasta que mis resultados negativos estén bien”, comentó para quienes la han buscado sin suerte por las mañanas en el canal de Telemundo.

“Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad. Y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos”, continuó sin perder la sonrisa. “Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias por estar al pendiente. Dios los bendiga mucho”, concluyó.

La preocupación por la salud de Alaïa

Con el resultado positivo de Adamari López, la preocupación no sólo es por su salud, sino por la de su hija de seis años, Alaïa. La niña es muy apegada a mamá y, además de que vive con ella, están siempre juntas. Incluso, horas antes de sus resultados, Adamari publicó una linda fotografía de madre e hija en donde está cargando muy amorosa a su pequeña, fruto de su relación con Toni Costa. En la imagen se aprecian los mismos globos que Ada tiene de fondo en el video en el que confirma su contagio.