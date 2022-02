Adamari López, agradecida con su amiga: ‘Mi mamá no está y tú lo has sido para mí’

Adamari López está rodeada de personas que la aman, y que sin ellas su mundo sería completamente diferente. Amistades que la ayudan a salir adelante en cada situación complicada de la vida, y con quienes celebra las alegrías más grandes. Una de ellas es su mejor amiga, Cynthia Torres, con quien coincidió desde hace más de 17 años, una mujer que más que su amiga es parte de la familia, tanto que la llega a considerar una segunda mamá.

En sus redes sociales, Adamari compartió un lindo video junto a su amiga, quien hace unos días celebró su cumpleaños. Tanto es su agradecimiento que para festejar esta nueva vuelta al sol, Ada y su pequeña, Alaïa, organizaron unas vacaciones de lo más especiales por Punta Cana, República Dominicana.

Y aunque sabemos que Adamari tiene un gran corazón y trata a sus amigos con mucho amor, fueron sus palabras al borde del llanto lo que nos hicieron comprender más sobre este gran lazo que las une. “Hoy día no me visualizo sin sus consejos ni sus palabras... Mi mamá no está y tú has sido para mí esa mamá, esa amiga, esa hermanita que me ayuda a salir adelante. Que me dice cómo debo o cuál es el camino que me sugeriría, quiera yo tomarlo o no, para ayudarme a cuidar y a criar a mi hija”.

La amiga de Adamari también comparte un gran sentimiento por la originaria de Puerto Rico. “Eres la hermanita que nunca tuve, pero que la vida y papá Dios me regaló”, dijo sonriente mientras recordaban algunas anécdotas que ha dejado su amistad.

Las vacaciones en Punta Cana

Con la playa como escenario, Adamari y su Titi Cynthia, celebraron el cumpleaños con una tarde de spa entre días relajados de los que regresaron a casa muy contentas. Alaïa estaba igual de contenta que su mamá, pues en Cynthia tiene también a una gran amiga que la acompaña en sus aventuras.

Titi Cynthia cumplió años pero hasta yo celebré, nos vinimos al spa del hotel a que nos consintieran y a dormirnos... Posted by Adamari Lopez on Monday, February 7, 2022

