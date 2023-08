Karina Banda y Roberto Palazuelos presentan ‘HOTEL VIP’, donde ‘el lujo se gana’

Ha de ser un ‘shock’ para ellos, que son celebridades o personas públicas, que de pronto se inviertan los papeles y que ellos ahora tengan que servir… ¿cómo lo han visto?

R: Sí es un shock y se empiezan a pelear porque a través de una competencia se determina. Se dividen los 16 en ocho y ocho, en una competencia se determina quiénes van a ser los ocho que gozan y los ocho que limpien, de ahí ya se calentó la cosa porque todos quieren ser atendidos y disfrutar del hotel. De repente que te manden a lavar baños, platos, que te manden a hacer de comer y luego ver a unas famosos como son despectivos en el trato con los otros y también recordarles a ellos como ‘no lo trates mal porque qué tal que a ti te toca la otra semana hacerlo’. Cada lunes tendremos una competencia similar en la que se determina quién es huésped y quien staff.

K: Yo creo que también la lucha de egos. Primero, el no estar acostumbrados esa es la realidad porque hay muchas posibilidades de tener personas que les ayudan, y que no están muy acostumbrados a hacer las cosas o incluso que no sabían, unos como ‘Gomita’ que ella fue clara desde el principio y dijo ‘yo no sé ni barrer ni hacer absolutamente nada’. Es bien difícil también tener que estarlo haciendo no para ti ni para alguien de tu familia, sino que para otro colega y encima si te cae mal, pues no tienes más que cumplir.