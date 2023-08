Stephanie Nogueras representa a la comunidad sorda en ‘Killing It’

* NOTA: La entrevista con Stephanie Nogueras fue realizada antes de la huelga del Sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) y el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA).

En el vocabulario de Stephanie Nogueras no existe la palabra ‘imposible’. La actriz, nacida en Camden, Nueva Jersey, y de raíces puertorriqueñas, es sorda de nacimiento. Su condición no fue obstáculo para que se abriera camino en la televisión y Holluwood. Actualmente, podemos verla como Camile en la serie Killing It (Peacock) cuya segunda temporada se estrenará el 17 de agosto.

Killing It regresa para una segunda temporada épica protagonizada por Craig Robinson (The Office, Brooklyn Nine-Nine), Claudia O’Doherty (Love, Trainwreck) y Rell Battle (Black-ish, The Good Doctor), y es una comedia sobre la clase, el capitalismo y la búsqueda de un hombre para lograr el ‘sueño americano’ en los Everglades, en Florida.

En entrevista con ¡HOLA! Américas, Nogueras nos habló de su participación en la segunda temporada de la serie, además de contarnos acerca de su carrera y los desafíos que ha enfrentado en su paso por Hollywood, así como su esperanza en el futuro para la comunidad sorda en la pantalla.

©Peacock



Stephanie Nogueras en ‘Killing It’



Cuéntanos de la evolución de Camile en la segunda temporada de ‘Killing It’... Sí, hay muchos cambios inesperados y sorpresas con Camile y Craig. Estamos familiarizados con Camile como una mujer fuerte e independiente, ella realmente está haciendo una gran decisión al llevar al hijo de alguien más. Habrá grandes cosas alrededor de su decisión; de si fue lo mejor para ella o no. La situación financiera ha tenido un fuerte impacto en sus emociones, así que será algo interesante y un poco desafiante para ella el viaje que ha elegido. ¡Nadie vio eso venir! ¿Cómo ha sido la química en la pantalla con Craig Robinson? Siempre ha sido fácil trabajar con él, es muy maduro, me apoya mucho y eso va bien con mi personalidad, es muy fácil trabajar con él, como en un equipo eso es increíble, soy muy afortunada de poder trabajar con él. Es muy pronto para decirlo, ¿pero te gustaría formar parte de una tercera temporada? Oh, sí, por supuesto, siento que mi personaje, Camile, la historia, su historia ciertamente no ha terminado. Estamos pensando, ¿qué va a pasar después con ella?, ¿qué va a hacer con el bebé? y todo eso, así que creo que hay mucho qué contar todavía.



¿Cómo empezaste tu camino en la actuación? De hecho, nunca fue mi plan original, sucedió por casualidad. Esta historia se remonta a casi 10 años. Mi mánager trabajaba con mi exnovio en ese momento, que estaba en la actuación y ella me animó para hacer una audición para un papel específico. Yo no estaba interesada en absoluto. Nunca había tenido experiencia en la actuación. Estaba más interesada en prepararme para dar asesoría para ayudar a la comunidad sorda, especialmente con problemas de salud mental y cosas así. Fui alentada por mi mánager y dije, ‘Lo intentaré una vez y eso es todo’, entré y salí y obtuve el papel y de pronto me quedé ahí, en ese campo. A lo largo de años surgieron oportunidades y así fue como me convertí en actriz. Quiero decir, siento que definitivamente ha sido una bendición y me siento muy honrada de poder estar en el mundo de la actuación. ¿Cómo lo tomó tu familia? Me imagino que para ellos fue algo complejo de asimilar... Definitivamente fue inesperado porque en mi familia, yo era la única sorda; todos los demás sí pueden escuchar, así que estoy tratando de encontrar la palabra correcta, pero supongo que podría decir que yo era como ‘la vulnerable’. Me veían como una chica dulce, pero el hecho de que me dedicara a la actuación y vieron que tenía este potencial, creo que en realidad fue bastante inspirador para ellos y cambió su perspectiva de las familias que tienen un familiar sordo. Realmente trato de usar mi plataforma para crear conciencia sobre la comunidad sorda, especialmente aquellos que tienen familiares sordos, especialmente niños sordos. Mi familia me ha apoyado mucho, así que estoy muy agradecida por eso. Hablando un poco sobre ser una actriz de raíces latinas y ser sorda, ¿cuál dirías que ha sido tu desafío más grande? La sociedad en general, especialmente en Hollywood, realmente siempre hay límites, ¿verdad? Y especialmente agregando sordera a eso. Encontrar un sistema de apoyo en Hollywood ha sido un desafío, realmente no hay nadie que se sienta como yo en el campo, así que no he podido compartir esa experiencia con nadie, así que realmente siento que no he encontrado un lugar seguro todavía tengo espacio para tener ese apoyo, así que espero que haya más personas por ahí. Estoy en este espacio donde hay un equilibrio de diversidad para compartir esas experiencias y sentirme realmente sola, eso ha sido una parte muy difícil para mí. Quiero ver más diversidad en la pantalla.

©GettyImages



Stephanie Nogueras



¿Cuál es tu esperanza para la comuidad sorda en medio de esta compleja industria? He notado, en general, que la comunidad sorda que predomina en la pantalla es blanca, por lo que realmente espero poder alentar la diversidad. Tener individuos latinos y sordos en la pantalla, es algo que me emociona mucho. Me gustaría que la comunidad sorda se uniera en general, no solo los latinos. Creo que ese es un problema grande dentro de la comunidad sorda; hay un poco de división cuando se trata de eso. Aunque la comunidad sorda es pequeña, estoy tratando de descubrir cómo es que podemos unirla de una manera más fuerte. ¿Cómo encuentras el balance entre tu rol de madre, esposa, actriz y tu compañía, Pepita Productions? ¡No tengo idea de cómo lo estoy haciendo! Debo ser honesta, pero estoy tratando de descubrir cómo mantener realmente ese equilibrio. Es un proceso continuo, pero estoy muy agradecida de tener un sistema de apoyo increíble en mi esposo. Los dos somos padres que trabajan y estamos encontrando una manera de cómo cuidar a nuestra hija, cómo cuidarnos a nosotros mismos y eso es muy importante; tener ese sistema de apoyo para comunicarnos entre nosotros. Siempre estoy en un esfuerzo constante por asegurarme de ser una mejor esposa, para ser una mejor madre y ser la mejor versión de mí misma. Realmente tengo ese instinto dentro de mí para ser aún mejor. Quizá la gente diga, ‘Lo estás haciendo muy bien’, pero dentro de mí, siento este ardiente deseo de seguir creciendo. Siento que hay un nuevo propósito para mí ahora. ¿Cuáles son las lecciones que quieres enseñarle a tu hija? Ser empático y tener empatía. Hay mucha gente en el mundo gente que tiene discapacidades, quiero que sea amiga de una variedad de personas y que sea sensible a la accesibilidad y cómo eso es realmente importante y cómo puede unir a las personas. Estoy segura de que alguien fuera de nuestro círculo la cuestionará, pero quiero que se sienta empoderada para que no se avergüence; simplemente hay muchas personas que son ignorantes en términos de sordera, así que quiero que ella sea capaz, tanto emocional como mentalmente, de poder comunicar muy claramente eso.

