Laura Barcelo, experta en belleza, nos habla de su próxima línea y revela sus básicos para una piel radiante

Laura, ¿nos podrías compartir qué prefiere cada famosa, en términos de maquillaje?

Jacky Bracamontes: “A Jacky le encanta verse súper glamurosa, pero no súper recargada, que no es lo mismo. Entonces, tengo que trabajar con ella de una forma muy inteligente, tengo que dejarla muy ‘glam’ pero no recargada. Siempre trabajamos en equipo, la maquillista de la mano de la vestuarista, del mánager y de la mano de Jacky. Siempre lo hacemos con tiempo”.

Eva Longoria: “Eva es una mujer que se atreve a mucho y cambia mucho, pero todo lo que Eva se hace le queda precioso. Tiene una cara y unas facciones tan bonitas... Hay mucha variedad, pero todo le queda perfecto. Siempre es ella la que sorprende al equipo”.

Adamari López: “Adamari también es una persona que, principalmente, tiene mucha confianza. Ella siempre me dice: ‘Haz lo que tú quieras’. Es una persona que se siente en confianza, no te hace hincapié en nada, es perfecto trabajar con ‘Ada’ y también muy versátil, todos los looks le quedan bien, ya sea de cara lavada o súper producida”.