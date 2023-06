Lourdes Motta comparte sus secretos de belleza

¿Cuál crees que haya sido el trabajo, que más ha marcado tu carrera?

Lo más difícil fue aprender que soy modelo comercial. Al principio quería ser modelo de alta costura y de pasarela, ese era mi sueño… pero tuve que entender que mi perfil no era el que buscaban. No soy tan alta y tampoco creo que tengo el cuerpo. Cuando entendí eso y acepté para lo que era buena me empezó a ir muy bien y me hallé. He hecho varias portadas y me encanta. Esa situación siento que fue lo que más marcó mi carrera.