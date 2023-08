Cristián de la Fuente regresa al cine de comedia de la mano de Alejandra Espinoza

Santiago, que perdió todo, ¿podría decirse que está inspirado en poco en el proceso personal por el que estás pasando?

No absolutamente no, todos los personajes son distintos. Estos no son documentales uno no hace, no cuenta la vida de uno; son cosas completamente distintas y lo que vive Santiago es distinto a lo que vivo yo, yo soy un actor yo interpreto personajes. Y uno si bien tiene que hacerlo de una forma real, esa es la gracia de poder hacerlo, pero esto es ficción y todos los personajes son parte de un proceso colaborativo desde el guion hasta el director y el actor.