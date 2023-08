Con un estilo musical distinto, Karol G rinde homenaje a Selena Quintanilla en su nueva canción

Los fans de Karol G no podrían estar más emocionados en estos momentos, pues la cantante acaba de lanzar su nuevo álbum al mismo tiempo que ha arrancado su primera gira por estadios de Estados Unidos. La colombiana, que se consolida a cada paso como una de las latinas con más proyección internacional, acaba de estrenar Mañana Será Bonito: Bichota Season, material discográfico del que se desprende Mi Ex Tenía Razón, una canción en la que no solo explora un estilo musical distinto a los que ha probado hasta ahora, sino que rinde homenaje a una gran estrella: Selena Quintanilla.

Karol G acaba de arrancar su gira en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.

“Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram el 10 de agosto, refiriéndose a su presentación en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, con la que ha inaugurado su Mañana Será Bonito Tour.

“Qué momento tan especial… 2 cosas tan importantes para mí pasando al mismo tiempo”, confesó. La llamada ‘Bichota’ no pudo ocultar su emoción al presentar Mi Ex Tenía Razón, de la que compartió un fragmento en su post. “Esta canción es mi bebé”, escribió. “Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible: Selena Quintanilla. ¡Te Amo!”, agregó en su mensaje.

Sin lugar a duda esta canción es un hito en la carrera de Karol G, conocida por sus éxitos en géneros como el reggaeton, el pop urbano y el trap latino, pues en ella explora el tex-mex o música texana, estilo musical en el que Quintanilla fue considerada la reina. Mañana será bonito: Bichota Season incluye 10 nuevas canciones, entre ellas colaboraciones con Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma.

El pasado 3 de agosto, la intérprete de Povenza hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el festival Lollapalooza en Chicago. Y ahora, con un nuevo álbum en mano, se lista para recorrer ciudades como Pasadena, Miami, Houston, Dallas y Boston como parte de su gira, la cual concluirá el próximo 28 de septiembre.

Karol G es la primera latina en encabezar el festival Lollapalooza en Chicago.

La referencias en su canción

En el video de Mi Ex Tenía Razón se ve a Karol G cantando junto a un lago junto a sus músicos, enfundada en unos jeans descaderados, top corto con la foto impresa de Selena y un sombrero transparente estilo cowboy. Pero no fue su look lo único que llamó la atención, pues a decir de algunos la letra de su canción estaba llena de referencias a su vida amorosa.

“Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor”, inicia la canción, versos que bien podría referirse a su actual relación sentimental con el colombiano Feid. “A ti si te creo cuando me dices mi amor”, agrega.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, continúa la canción. A decir de los fans, con este estribillo la colombiana se refiere a su extinta relación con el rapero puertorriqueño Anuel AA. “Soy un Makinon, pero me tenían en empty. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty”, agrega.

Karol se encuentra feliz y enamorada del colombiano Feid.

