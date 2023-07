Cristián de la Fuente confirma que está separado de Angélica Castro: ‘Perdí a mi familia’

Cristián de la Fuente rompió el silencio sobre aquellas imágenes que en septiembre pasado daban la vuelta por Internet. En un video, se podía ver al actor de fiesta en la Ciudad de México besando a otra mujer, un tema bastante delicado en su núcleo familiar y del que, asegura, se arrepiente demasiado. Aquel coqueteo le costó su matrimonio de más de 20 años con Angélica Castro, con quien tuvo a su hija, Laura de la Fuente, una situación de la que habló sin tapujos y aclaró lo que sucede actualmente entre él y su esposa.

“Un matrimonio puede tener altos y bajos, pero 20 años de una relación, fracturarla y terminarla por algo así, fue una de las grandes cosas de las que me arrepiento”, contó en entrevista para el programa El Minuto que Cambió mi Vida (Imagen). “Perdí a mi familia, perdí ese núcleo que éramos los tres... Desde ese día ya no estamos juntos”, confesó sobre la situación que atraviesa su familia.

El originario de Chile, continuó: “Los 20 años fueron maravillosos hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente, darle un beso a una mujer que no era mi esposa, sin saber que... más que faltarle al respeto a mi mujer y a mi hija, es hacerle un daño y una humillación que fue dura”.

Arrepentido, comentó cómo ha pasado los días desde que en casa las cosas no volvieron a ser igual: “Es duro hacer sufrir a quien uno ama. Es duro dormir todas las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia y el que rompió y fracturó a mi familia fui yo.Es una rabia constante conmigo”.

Sobre cómo ha manejado las cosas con su hija Laura, de 18 años, explicó que tiene una buena relación con ella y desde entonces ha intentado reparar el daño que hizo a su familia. e digo si lo que están diciendo es verdad o mentira. Le digo: ‘Mira, aquí está mi teléfono, revisa. Si tienes duda con alguien, llamemos y le preguntamos’. Tengo una confianza de que no todo lo que se habla es verdad y con ella tengo esa relación de poder estar cerca de ella.

Las disculpas que le ha ofrecido a su esposa

Visiblemente afectado, Cristián contó cómo es que ha intentado enmendar las cosas con Angélica, a quien le ha pedido perdón en repetidas ocasiones: “Se lo he dicho un millón de veces, que hice las cosas mal. Cuando lo miro en retrospectiva, yo no estaba bien, la relación no estaba bien si yo estaba haciendo eso”.

Y añadió: “No me cuidé, lo hice pésimo, la expuse, me humillé, humillé a mi familia y obviamente le he pedido mil veces perdón, pero a veces el perdón no basta porque cuando algo se rompe, es difícil pegarlo y no hay vuelta atrás. No me hubiera gustado que eso hubiera sucedido”.

¿Se divorciará de Angélica Castro?

Aunque por ahora Cristián de la Fuente y Angélica Castro están separados, legalmente siguen casados y no han tomado una decisión sobre lo que harán con su matrimonio. “No sé. Creo que las decisiones no hay que tomarlas nunca en caliente. Hasta el día de hoy me arrepiento de lo que pasó, pero obviamente Angélica necesita un tiempo para sanar, para ella decir qué quiere hacer”.

El histrión no dejó de expresar su arrepentimiento y continuó: “Lamentablemente, cada vez que pasa el tiempo, uno se distancia. Yo vivo un día a la vez. Hoy en día, legalmente seguimos casados.No hemos tomado ninguna decisión drástica en ese sentido, pero estamos viendo”.

Cristián espera que el tiempo les ayude a sanar, aunque también comprende que no es nada sencillo para su esposa: “Fue algo que pasó hace poco, que en un principio tratamos de reparar. Después viene la distancia, los viajes, chismes y cosas; entonces no es fácil. Se trata de explicar y de arreglar las cosas, pero perder la confianza y de esa forma con la humillación en Chile, fue muy duro para ella”.

