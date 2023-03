Laura de la Fuente no descarta seguir los pasos de sus padres en la actuación

Hace menos de un mes, Laura de la Fuente inició una nueva etapa que la tiene muy emocionada. La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro ingresó a la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde estudia las primeras semanas de Ingeniería Comercial. Ilusionada con sus estudios superiores, pero sin dejar de divertirse a sus 18 años, la joven fue vista el fin de semana pasado en la edición chilena del Lollapalooza 2023, en donde, entre grupos y una tarde soleada, habló sobre sus planes a futuro en torno a su camino profesional. Y es que Laura no cierra las puertas a seguir los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo.

“Siempre me ha encantado ingeniería comercial, encontré una carrera muy buena para estudiar”, expresó a Mega Noticias, dejando claro que sus materias le han parecido de lo más interesantes. Sin embargo, no descarta que después de un tiempo se inspire en la profesión de sus padres, pues en ocasiones pasadas, ha estado junto a Cristián y Angélica en eventos mediáticos.

“Me apasionan mucho las redes sociales y los medios de comunicación, quiero seguir por ese camino”, agregó. “Siempre me había encantado esta carrera, lo que me costó fue decir... Siempre me ha encantado la actuación y decidí no tomar una decisión tan drástica y no cerrarme. Sigo abierta a la actuación y a los medios también, solo que puede ser al mismo tiempo, paralelo, hasta que ya tenga que tomar alguna decisión más drástica”, contó a Tiempo X de lo más tranquila y sin prisas por elegir ahora mismo lo que debería hacer de manera profesional.

Una nueva vida que la tiene muy emocionada

Aunque tiene relativamente poco tiempo de haber entrado a la universidad, las primeras impresiones de Laura en su nueva escuela son sólo positivas. “Voy en mi segunda semana. Me ha ido bien, he estado nerviosa igual, porque no conocía a mucha gente, pero he ido conociendo de a poco, muy buena onda todos y es un ambiente muy bacán”, expresa.