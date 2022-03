Cristian de la Fuente y el emotivo mensaje para su hija, Laura, lleno de promesas y amor

Cristian de la Fuente y su hija, Laura, empiezan a dejar atrás los malos momentos para enfocarse en el amor y la alegría de la vida. El actor, agradecido porque todo va saliendo bien luego del asalto en el que la joven de 17 años resultó herida con arma de fuego, compartió un lindo video con los momentoss más tiernos junto al gran amor de su vida, y le envió un mensaje con promesas y sueños por cumplir juntos.

“Como dice esta canción… eres TODO para mí… you’re my Everything”, anotó Cristian junto a fotos y clips de cuando Laura era una niña, amenizados con el tema My Everything de Michael Bublé. “¡Doy gracias a Dios que después de lo que vivimos ese 10 de marzo sigamos vivos y sigamos juntos!”, agregó lleno de emoción por ver la vida desde otra perspectiva.

Cristian admira la fortaleza de su hija y lo mucho que ha luchado para salir adelante de esta traumática experiencia que la llevó a quirófano, con su vida en riesgo, y de la que intenta salir poco a poco con una gran sonrisa y espíritu. “Eres una campeona y muy pronto vas a salir de esa silla de ruedas y vamos a volver a vivir la vida juntos al 1000 como lo hemos hecho siempre”, prometió el actor para su pequeña, quien sigue en recuperación.

“Estoy muy orgulloso de ser tu padre, tu amigo y tu cómplice. ¡Cuando grande quiero ser como tú! ¡¡¡Eres una CRACK!!! ¡¡¡Vamos que se puede!!!!”, concluyó el actor, obsequiado a sus fans grandes momentos de la vida de Laura, a quien desde siempre ha considerado su mejor amiga.

“¡¡¡Eres una CAMPEONA!!! Vamos un paso a la vez… ¡¡literal!! Esa es la actitud. Muy pronto vamos a CORRER juntos… te amo y estoy MUY orgulloso de ti”, escribió Cristian en otra de sus publicaciones.