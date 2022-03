Cristián de la Fuente y Angélica Castro animan a su hija en su recuperación: ‘Eres una campeona’

Poco a poco, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro se recupera tras ser herida con un arma de fuego, durante un intento de asalto en Chile. Laura, de 17 años, y su padre fueron víctimas de la delincuencia en las inmediaciones de Santiago de Chile cuando se dirigían a un club de golf. A cinco días del hecho, los padres de la adolescente, continúan orando por la recuperación de su hija, quien ya está en casa y fuera de peligro.

©@iamdelafuente



Cristián de la Fuente con Angélica Castro y la hija de ambos, Laura

En sus redes sociales, el actor y la presentadora han compartido mensajes cargados de buenas vibras para levantar el ánimo a su hija, quien está en pleno proceso de recuperación. “Al FINAL todo siempre va a estar bien… y si no está todo bien aún es porque aún NO es el FINAL… así de simple. NO hay otra opción” TODO VA A ESTAR BIEN, eres una campeona así que VAMOS QUE SE PUEDE CARAJO!!!!! Gracias infinitas a todos por sus mensajes, oraciones y buena energía. Sin DIOS y sin ustedes esto no sería posible”, escribió el actor de telenovelas como Amor bravío.

©@iamdelafuente



Cristián de la Fuente y su hija Laura

En tanto, Castro compartió una fotografía en la que aparece con Cristián y su hija y comentó: “¡Mi mayor tesoro! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS ¡¡Los amo con mi vida!!! Paso a paso recuperándose gracias a sus buenas energías y oraciones”.