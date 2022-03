Kylie Jenner se sincera sobre los días postparto: ‘No ha sido fácil para mí’

Kylie Jenner abrió su corazón para contar el lado menos lindo de su segunda experiencia como mamá. La menor de las Kardashian-Jenner dio la bienvenida a su hijo Wolf a principios de febrero, pero los días postparto resultaron mucho más intensos que con su primogénita, Stormi. A través de sus redes sociales, Kylie se refirió a esta etapa que muchas mamás experimentan, una depresión postparto que no le ha resultado nada sencilla.

“Sólo quiero decirles a mis mamás postparto, que el mío no ha sido fácil. Es muy duro. Esta experiencia, para mí, ha sido un poco más difícil que con mi hija”, expresó ante sus más de 318 millones de seguidores. La empresaria acababa de mostrar un poco de su rutina de cardio en la caminadora, y fue entonces cuando decidió hablar de la forma más natural.

“No es fácil mental, física y espiritualmente. Es algo muy loco. Y sí, no sólo quería regresar a mi vida normal sin decirlo, porque creo que podemos investigar sobre el tema en Internet - Para otras mamás que estén pasando por lo mismo en estos momentos -, podemos buscarlo en la red y quizá se vea mucho más sencillo para otras personas, y eso nos presiona mucho. Pero no ha sido nada fácil para mí”, reiteró.

“No creí que lograría terminar mi entrenamiento de hoy, pero lo hice y me siento mejor”, continuó dando un ejemplo de cómo pequeñas acciones pueden ayudar a que las nuevas mamás se sientan más animadas.

Sin embargo, resaltó que no debe haber prisa por recuperarse, ya que se trata de un proceso que cada una entiende y maneja a su propio ritmo. “Está bien no estar bien. Había puesto mucha presión en mí misma, pero una vez que entendí eso, que me sigo recordando que hice a un ser humano de la forma más hermosa y saludable; y tenemos que dejar de presionarnos para regresar a quienes somos, no sólo físicamente, sino mentalmente después del parto”, aseguró.

Wolf, el nuevo miembro de la familia

El 2 de febrero pasado, luego de semanas de especulaciones de haber recibido a la cigüeña, Kylie Jenner dio la bienvenida a su segundo bebé, el hermanito menor de su hija de cuatro años, Stormi. El pequeño, también hijo de Travis Scott, nació en el Cedars-Sinai Medical Center, en Los Ángeles, California. La orgullosa mamá publicó días después la buena nueva, con una foto sujetando la mano del pequeño y la fecha de su nacimiento.