¡Kylie Jenner y Travis Scott reciben a su segundo bebé en el 2/2/22! ¿Cuál es simbolismo detrás de esta fecha?

Kylie Jenner y Travis Scott recibieron a su bebé #2, lo cual significa que nuestra amada Stormi Webster se ha convertido en ¡hermana mayor! La socialité de 24 años, usó sus redes sociales para dar a conocer la noticia de la llegada del bebé, quien nació en 2 de febrero de 2022.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians compartió una imagen en blanco y negro en la que aparece la manita del recién nacido. El nueve bebé Webster nació justo un día después del cumpleaños de Stormi. Jenner escribió junto a la fotografía “2/2/22”, refiriéndose a la fecha oficial.

2/22/22 es una fecha palíndromo, lo cual quiere decir que es ¡única! Kylie Jenner dio a luz el martes de la semana pasada, en el segundo día de la semana, convirtiendo la llega del bebé en algo aún más especial.

En la numerología, el dos (2) representa la unión de los principios masculinos y femeninos, la gracia y el poder, y de acuerdo con expertos, atrae la paz y el balance en las relaciones o situaciones. De acuerdo con el sitio web Numerology.com, también representa el compañerismo —y por supuesto, Stormi encontrará una gran compañía en su hermanito.

Los astrólogos creen que el 2/22/22 es una fecha espiritual que marca un nuevo comienzo para dejar atrás el pasado y la negatividad. Marca el final de la secuencia de 222 días en este siglo; por lo tanto, esta es la última vez que veremos tal combinación.

El simbolismo detrás de 222 es la protección general. Los místicos creen que el número es un signo de la omnipresencia del Creador y también está relacionado con la presencia de los ángeles. Tal vez esa es la razón por la que la madre de Kylie, Kris Jenner, llamó a la bebé “Angel Pie”, y la hermana mayor, Kourtney Kardashian, escribió: “Mamá de dos vidas”.

Kylie Jenner confirmó oficialmente que estaba esperando su segundo hijo con Travis Scott el pasado 7 de septiembre. La joven mujer de negocios compartió un conmovedor video del momento en el que se enteró que estaba embarazada. El video muestra como se acerca a Travis y lo despierta para enseñarle un test casero de embarazo que dice “embarazada”.

Scott estuvo a su lado junto con su primera hija, Stormi, mientras se dirigían al doctor, quien le reveló a la emocionada familia que Kylie estaba a solo unos días de que, el bebé que crecía dentro de ella, diera sus primeros latidos. En otra de las tomas, se ve como Stormi le acerca la imagen del ultrasonido a su abuela, Kris Jenner, quien al verlo, aseguró que “era uno de los días más felices de su vida”.