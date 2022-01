Puede que Kylie Jenner esté haciendo hasta lo imposible por mantener el ritmo de su vida privada bajo un meticuloso plan. Pero sus fans observan cada detalle cuidadosamente, en especial después de que en las fiestas navideñas se colara un biberón en la foto de Travis Barker, el prometido de su hermana Kourtney Kardashian, quien pasó la época con las estrellas del reality Keeping up with the Kardashians. Y aunque Kylie recién publicó unas fotos presumiendo su pancita, sus seguidores -que se dieron cuenta de su embarazo sólo por las uñas- vuelven a tener varias teorías de que la mamá de Stormi ya recibió a la cigüeña.