True heredó de mamá una obsesión que tiene muy preocupada a Khloé Kardashian

Khloé Kardashian está enfocada en hacer lo mejor en su papel como mamá, pero hay situaciones que se salen de sus manos, y esas a veces vienen en los genes. Y es que, en una reciente entrevista con Ellen DeGeneres, la hermana de Kim y Kourtney Kardashian reveló que su hija heredó un detalle de su personalidad que la tiene bastante preocupada, ya que la felicidad de la pequeña está por encima de todo.

Todo aquel que sigue las vidas de las hermanas Kardashian-Jenner, sabe que Khloé es extremadamente ordenada, al grado de limpiar una a una y de rodillas las manchas de su piso. Esa obsesión con la limpieza parece que alcanzó a la pequeña de tres años. “Soy increíblemente limpia y organizada. Me gusta todo en su lugar, tengo muchas reglas. Y no quiero eso para True, pero ella ya tiene mucho de eso”, dijo algo consternada.

Precisamente porque sabe lo que significa no poder estar en paz con el desorden, Khloé explicó: “Me siento mal que ella sea así siendo tan joven, pero cada juguete tiene que ser devuelto exactamente de donde lo sacó”.

A pesar de ello, la hija de Kris Jenner trata de que su niña entienda que no pasa nada si algo está fuera de su lugar. “Siempre trato de estropear las cosas y decirle: ‘¡Está bien vivir con un desastre!’”, Continuó Khloé. “Aunque me cueste mucho por dentro, no quiero que ella caiga en esa actitud. Y, pues sí, ella es así, aunque desearía que fuera diferente”, aseguró.

Los horarios de Khloé para True

Khloé aceptó ser demasiado estricta con los detalles de la crianza de su hija, a quien tuvo durante su relación con Tristan Thompson. “Tengo un horario, soy muy militante con la forma en que soy madre de True, y creo que un horario lo salva todo”, explicó sobre sus reglas en casa.

Una gran diferencia entre ella y la forma en que sus hermanas suelen ser algo permisivas, aunque entre broma no quiso decir de quién se trataba. “No todas mis hermanas son iguales”, agregó Khloé. “¡No te diré quiénes!”.