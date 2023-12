Kylie Jenner se sumó al trend de mostrar en las redes sociales lo que come en un día para lucir la figura que tanto la caracteriza. Sus seguidores en Tik Tok no sólo tomaron nota, sino que se dieron cuenta de que su secreto para mantenerse en forma son las porciones pequeñas que la dejan sin hambre. Y aunque muchos no lo creerían, la empresaria de casi 24 años también se da lujos con postres hechos en casa.