Así toman su ‘iced coffee’ las celebridades más ‘top’

La llegada del calor sólo puede significar una cosa: es la temporada del café helado. Esta bebida ha ganado popularidad entre las celebridades, quienes no han dudado en presumir en más de una ocasión su amor y gusto por esta presentación del café. Nos encanta porque es fresco, dulce, versátil y, además, es perfecto para tomar las mejores fotografías con nuestros looks. En pocas palabras, el iced coffee se ha convertido en un accesorio más que no puede faltar en los básicos de cualquier “it girl”.

Una de las más recurrentes en las calles de Nueva York, donde vive actualmente, es Emily Ratajkowski, quien seguido aparece por las calles de Manhattan con café helado en mano y paseando a su perrito. La deficinición por excelencia de hot girl walk.

La popularidad de esta bebida recae en lo refrescante que es y en todos los beneficios que tiene tomar un café por la mañana. Además de ser un aliado perfecto contra el cansancio o el desvelo, se ha comprobado que tomar un café por la mañana es una gran opción de pre-entreno para mejorar el rendimiento y energía. Por si fuera poco, el café se ha asociado con el aumento de la serotonina y la concentración. Como podemos notar,el café en todas sus presentaciones es ideal para acompañar nuestra rutina diaria. Muchas celebridades han comprobado sus beneficios y lo han agregado a su lista de esenciales. ¡Aquí te contamos cómo prepararlo!

Prepara tu ice coffee de acuerdo a tus celebridades favoritas

Hailey Bieber

A pesar de que la influencer ha presumido ser fanática del matcha, en más de una ocasión se le ha visto caminando por la ciudad con un café helado en la mano. Todo parece indicar que el latte frío es una bebida perfecta para Hailey Bieber y, además, muy fácil de replicar en casa. Solo necesitas poner la leche de tu preferencia en un vaso con hielos y después agregar un shot (o dos) de espresso molido a máquina. Al final, puedes endulzar con azúcar mascabado o un chorro de vainilla.

Kylie Jenner

La joven ha compartido en sus redes sociales la receta infalible para preparar el café tal y como ella lo disfruta. Se trata de una bebida saludable y dulce para todos los que no son tan fanáticos del sabor amargo de una bebida con cafeína. Para sacar el mayor provecho de la bebida de vainilla que tanto le fascina a Kylie Jenner, te recomendamos utilizar una coctelera o un shaker, sino, puedes hacerlo en la licuadora. Lo único que debes hacer es licuar o revolver espresso, leche de avena y vainilla líquida para después poner la mezcla en un vaso con hielos y decorar con crema de chantilly para una mejor presentación.

Taylor Swift

No hay nada mejor que un café americano para arrancar el día. Taylor Swift lo sabe muy bien y, aunque muchas veces ha mostrado su amor por bebidas dulces, también sabemos que no sabe decirle que “no” a un café estilo americano. Si quieres probar una bebida fuerte, un poco amarga pero efectiva, preparar un americano o un cold brew puede ser la opción perfecta para ti.

Selena Gomez

No hay duda que Selena Gomez sabe cómo disfrutar de un buen café. Hace tan solo unos meses la vimos mostrándonos la combinación perfecta para disfrutar en París: un croissant y un café con leche. En diversas ocasiones, la cantante ha compartido su gusto por esta bebida sobre todo si es fría. El ingrediente secreto para la intérprete de “Love On” es la canela. Gomez incluye canela en su mezcla de café frío para darle un sabor diferente y único.