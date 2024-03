Sydney Sweeney y Kylie Jenner nos muestran cómo puedes llevar negro en primavera sin morir en el intento

Es cierto y muy normal que asociamos la temporada de primavera/verano con los colores súper saturados, vibrantes, patrones florales y coloridos. Incluso podemos pensar en aquella escena de “El diablo viste a la moda” en la que Miranda Priestly dice de manera irónica, “¿Flores para primavera? Qué innovador”.

Aunque es normal ver las calles llenarse de color, ¿quién dijo que no podemos llevar negro? Es un color básico, neutro y por ende súper fácil de combinar. Algo recomendable, es llevarlo en telas ligeras como lino, gasa y en texturas transpirables como encaje, que además de verse sexy, es súper ligero. También puedes accesorizarlo con zapatos como sandalias -planas o de tacón- para los días de calor. Muy ad hoc para la temporada que comienza.

Cómo llevar el negro en primavera como Kylie Jenner y Sydney Sweeney

Si eres fan del negro como un color atemporal, no eres la única, ya que es la opción go-to de celebs como Kylie Jenner y Sydney Sweeney. En faldas, vestidos, overshirts y overalls.

Hace unos días en el lanzamiento de su nueva marca, Kylie Jenner lució dos looks espectaculares, ambos en negro. El primero se trata de un little black dress con mangas y un largo a la cadera, mismo que combinó con un par de strappy sandals y un pequeño cinturón de piel.

Su segundo look, el cual utilizó para la fiesta en la noche, consistió en un vestido con escote en V en un material tipo latex combinado con unos zapatos transparentes que dan un efecto “naked” muy sexy. Para su beauty look, la menor de las Kardashian-Jenner portó su cabellera en capas y con volumen, una tendencia con inspiración noventera que se está apoderando de esta temporada.

Mientras que para el día a día, puedes inspirarte en los looks de Sydney Sweeney, a quien vimos recientemente por las calles en un look completamente negro en un vestido sin mangas de piel con falda amplia de Khaite NY, el cual combinó con unas botas de tacón.

Si algo nos demuestra la actriz de “Anyone But You”, es que no hay nada más perfecto para la temporada que vestidos cortos y faldas. En otra ocasión, en un look más de noche, la vimos lucir un vestido custom de ShuShu/Tong con corte halter y detalles de encaje y olanes, los que además de dar frescura y movimiento al look, lo hacen súper divertido.