Kylie Jenner impone estilo en la playa con piezas ‘vintage’ de diseñador

El sol, la arena y el mar se han convertido en el escenario perfecto para que las celebridades nos recuerden que los looks vacacionales siempre serán nuestra parte favorita de la temporada. La experta en trajes de baño y atuendos ideales para una salida por la playa es, sin duda, Kylie Jenner, quien actualmente se encuentra en un viaje con su familia y amigos en una isla paradisíaca. En los últimos días, la empresaria no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales algunos de los looks que ha seleccionado para pasar estos días de descanso. La relajación y el glamour no están peleados y, al contrario, pueden ir de la mano tal y como Jenner nos lo demuestra con sus atuendos de archivo y en tendencia.

La selección de looks de Kylie Jenner para su viaje por la playa

No importa cuál sea la ocasión o el motivo, Kylie Jenner no elige un look a la ligera. Ya sea su outfit para el entrenamiento del día, un vestido para una date o trajes de baño para pasar el día por la playa, la estrella de reality no escatima y aprovecha todos los momentos para desempolvar prendas icónicas y de archivo que nos demuestran que su guardarropa jamás será aburrido. En esta ocasión, nos deslumbró con una serie de selecciones de siluetas de marcas de lujo y vintage para sus paseos por la playa.

Para dar inicio a su vacaciones, Jenner compartió una fotografía luciendo un espectacular bikini en colores negro y plateado mientras disfrutaba de un poco de sol junto a las rocas en la playa. “De vuelta en el paraíso” fue el mensaje que Kylie utilizó para dar por inauguradas sus vacaciones llenas de estilo. El traje de baño, llenó de brillo, es nada más y nada menos que uno de archivo que data de la colección Primavera-Verano 1995 de Chanel. El bikini es color negro y cuenta con incrustaciones brillantes en ambas partes del conjunto.

©kyliejenner



Bikini SS97 CHANEL.

Para disfrutar de un atardecer en la playa, Kylie Jenner presumió un vestido metálico en color plata que lució su escultural figura. Esta pieza, elegante y radiante, pertenece a la firma Galvan. La joven lo combinó con un chongo perfecto que se convirtió en nuestra nueva inspiración para el beauty look de verano y una piel radiante.

©kyliejenner



Vestido de la firma GALVAN.

Para complementar su lista de vestidos primaverales, la joven nos sorprendió con un atuendo floral perfecto para esta temporada. Se trató de un vestido corto en color negro con un estampado de flores en colores amarillo, naranja y verde. Este atuendo, ideal para la primavera, es una pieza vintage de Versace de la colección de 1996.

©kyliejenner



Kylie en un vintage Versace.

Para complementar estas piezas icónicas, la más chica de las Kardashian-Jenner también demostró que los bikinis de colores vibrantes siempre serán una gran opción, pues fue vista luciendo un bikini naranja neón y uno en color verde metálico que combinó con unos brazaletes plateados y un collar grande en forma de flor, lo que confirma también el auge de los accesorios maximalistas esta temporada. Cada uno de estos atuendo se convertirán en la inspiración perfecta para nuestros futuros looks vacacionales.