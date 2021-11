Kylie Jenner y Travis Scott se pronuncian por primera vez tras la tragedia en el concierto del rapero

El Astroworld Festival, el cual se llevó a cabo el pasado viernes, en el NGR Park en Houston, Texas, terminó en tragedia. Mientras Travis Scott estaba sobre el escenario y su pareja, Kylie Jenner disfrutaba del concierto junto con su hija Stormi Webster, entre la multitud se desató una avalancha de personas, la cual ocasionó la muerte de ocho personas y cientos de heridos. Kylie –quien está esperando a su segundo hijo con Travis—así como su hija de tres años y su hermana, Kendall, que estaba con ellas en el concierto, resultaron ilesas, sin embargo, se han pronunciado sobre este terrible suceso. La empresaria rompió el silencio y aseguró que tanto ella como Travis están “destrozados y devastados”.

©GettyImages



Travis Scott en su presentación en el ‘Astroworld Festival’ en Houston, Texas, el pasado viernes 5 de noviembre

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Kylie Jenner comentó lo siguiente: “Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston”. En su mensaje, Jenner se solidarizó con aquellas personas que perdieron a un ser querido en los lamentables hechos del pasado viernes 5 de noviembre y les envió sus condolencias. “Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la recuperación de todos los que se han visto afectados”.

Esta declaración surge luego de que se diera a conocer la polémica en la que se asegura que Travis siguió cantando minutos después de que se diera el desafortunado incidente, donde ocho personas, de entre 14 y 27 años, murieron aplastadas por la multitud. En su mensaje, la fundadora de Kylie Cosmetics, aseguró que ni ella ni su pareja sabían que era lo que estaba sucediendo en pleno concierto. “Quiero aclarar que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que después salió la noticia y de ningún modo él habría continuado actuando”, explicó. Una fuente cercana as Travis contó a PEOPLE que él no podía ver lo que sucedía por las luces que lo cegaban y pensó que quizá alguien se había desmayado, como suele suceder en algunos shows.

En cuanto al intérprete, éste también usó sus redes para expresarse ante la tragedia en el Astroworld Festival, que enlutó a ocho familias. “Mis oraciones están con las familias y todos los afectados por lo que sucedió en el Astroworld Festival”. Además de sus condolencias, el cantante de 30 años aseguró estar “comprometido a trabajar con la comunidad de Houston para sanar y apoyar a las familias necesitadas”. Scott también ofreció su “total apoyo” al departamento de la policía de Houston que en estos momentos está investigando las causas que provocaron la estampida.