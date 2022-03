Hija de Cristián de la Fuente regresa al colegio, en medio de su recuperación

A dos semanas del intento de asalto que la dejó herida de bala, la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro poco a poco se va recuperando. Con el apoyo de sus padres y sus amigos, la joven de 17 años está saliendo adelante, e incluso, ya se ha empezado a reincorporar a algunas de sus actividades escolares. Hace unas horas, Laura compartió que regresó a las instalaciones de su escuela en Santiago de Chile para formar parte de una ceremonia especial.

©@angelicacastro_



Cristián de la Fuente con su hija y Angélica Castro

Para que ‘Lau’ estuviera presente, las autoridades escolares cambiaron la fecha de la tradicional Tie Ceremony (Ceremonia de corbata) en la que se festeja el inicio del último ciclo escolar de los Seniors, es decir los chicos que dentro de un año dejarán el instituto para continuar con su educación universitaria. Como se trataba de un evento único, Laura no quería perdérselo por nada, así que, en plena recuperación y en su silla de ruedas, la hija del actor se abrió paso entre sus compañeros, quienes la recibieron cálidamente.

©@laudelafuentec



Laura de la Fuente con sus amigos del colegio

“Volviendo aún que sea de a poco :)”, escribió en su perfil de Instagram, junto a varias fotografías con sus compañeros del colegio. “Eternamente agradecida con que hayan cambiado la fecha de esta ceremonia para que yo haya podido estar hoy con ustedes! Esto me va a dar toda la fuerza para volver con todo apenas me den el alta! Los quiero mucho”. En las fotografías, la joven luce un semblante feliz y lo mejor de todo es que en este reencuentro de amigos, las carcajadas no faltaron.

Fue el pasado 10 de marzo cuando Laura y su padre, el actor Cristián de la Fuente, fueron víctimas de un intento de asalto en las inmediaciones de la capital chilena. En el desafortunado evento, la joven de 17 años resultó herida de bala, lo cual le dejó tres lesiones debido a que la bala entro por una pierna, salió de esta y entró en la otra para alojarse ahí. De inmediato, de la Fuente trasladó a su hija a un centro médico donde fue atendida de emergencia.