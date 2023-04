Cristián de la Fuente defiende a su hija Laura tras las críticas por su primer desfile de moda

ParaCristián de la Fuente su hija Laura es su mayor adoración, y no hay nada más importante que su felicidad. Hace poco más de un año él y su esposa Angélica Castro vivieron uno de los momentos más difíciles como padres cuando su hija resultó herida de bala en un asalto. Por fortuna la joven pudo recuperarse por completo y seguir adelante con su vida. Hoy Lau está cursando sus estudios universitarios en su natal Chile, pero eso no le ha impedido vivir otras experiencias, como la de convertirse en modelo. Hace unos días participó en un desfile de moda, y aunque en su mayoría recibió felicitaciones, también hubo algunas críticas negativas, pero ni ella y su famoso padre se quedaron callados.

Laura se graduó de la preparatoria el año pasado

Hace unos días Laura tuvo la oportunidad de probar suerte en un evento de moda desfilando para una firma chilena. “¡Muchas gracias @corona_chile por la oportunidad de desfilar por primera vez! Qué experiencia más increíble, es increíble mirar atrás en el tiempo hace un año en donde esto se veía más lejano que un sueño y ahora es realidad”, escribió la joven de 18 años el pasado 14 de abril.

En su publicación, Laura compartió además un vistazo de aquella inolvidable experiencia: desde el momento en el que se puso en manos de expertos en maquillaje y peinado, hasta cuando caminó por la pasarela. Aunque cualquiera hubiera estado nervioso en un debut como este, la hija de Cristián mostró gran seguridad, esbozando una gran sonrisa e incluso envió besos al público.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues sus seguidores aplaudieron su papel en este desfile y le enviaron mensajes de cariño. Su papá fue uno de los primeros en comentar, y al hacerlo colocó unos emojis de corazón expresando su orgullo por su hija. Sin embargo, también hubo quien lanzó críticas malintencionadas respecto al físico de Lau, y puso en duda sus méritos para participar en el desfile.

Para el actor su hija es su adoración

Cristián y Lau no se quedaron callados

Ante la serie de comentarios negativos, el actor no pudo quedarse callado. “Me pregunto, ¿dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres”, cuestionó De La Fuente en sus historias de Instagram. Y peor aún, ¡atacar escondidas detrás de una pantalla a una niña de 18 años!”, agregó en su publicación, en la cual invitó además a ver el video con el que Laura reaccionó a los ataques.

“Se agradece mucho toda la buena onda que he recibido y sigo recibiendo”, dijo la joven al inicio de su mensaje, en el que se mostró agradecida por la oportunidad de participar en un desfile de moda. Y también se refirió a uno de los aspectos por los que recibió críticas. “Yo en este minuto estoy súper conforme con mis pecas, la forma en la que camino, la forma en que soy, soy yo”, expresó. “Y qué pena si a alguien no le gusta, la verdad”, agregó antes de despedirse.

“Así de fácil, si no le gusta no la siga. No pierda el tiempo tirando mala onda. Y por último hágalo con alguien de su edad y hágalo de frente, no escondida detrás de las redes sociales”, opinó Cristián tras mostrar la respuesta de su hija. “Eres una CRACK. Estoy muy orgulloso de ti”, finalizó.

Laura se dijo feliz por ser como es