Karina Banda nos revela la razón detrás de una importante decisión que tomó: ‘Me sentí vulnerable’

Hace poco más de diez años Karina Banda llegó a Estados Unidos llena de ilusiones, mismos que ha ido materializando poco a poco. La presentadora mexicana está en camino a cumplir uno de sus sueños más grandes: convertirse en ciudadana de los Estados Unidos. La conductora conversó en exclusiva con HOLA! AMÉRICAS sobre el proceso que está siguiendo, el cual ha compartido con el público a través de una campaña organizada por Univision. Además, reveló si en sus planes para este 2024 está el convertirse en mamá.

©GettyImages



Karina encabeza una importante campaña de la mano de Univision.

Junto a sus compañeros Enrique Borja y Borja Voces, Karina encabeza la campaña ¡Hazte Ciudadano! con la cual buscan compartir con el público el proceso que están llevando a cabo para obtener su ciudadanía estadounidense y al mismo tiempo ayudar a resolver dudas al respecto. “Para mí es un orgullo y una felicidad, pero también una gran responsabilidad”, confesó la conductora quien destacó el hecho de que hay muchas personas viviendo en Estados Unidos que no saben que califican para hacerse ciudadanos o que, por la falta de información, tienen miedo a iniciar el trámite.

Es una responsabilidad cívica también. Se viene un año electoral, y como latinos también hay que hay que hacer valer nuestra voz”.

“Yo creo que no hay nada más orgánico que verlo en vivo y a todo color en la vida de otra persona”, opinó Karina. “Fueron a mi casa y nos vieron como Carlos (Ponce) y yo nos ponemos a estudiar las preguntas, que también eso es algo muy divertido, una dinámica que puedes hacer en familia o con tu compañero de trabajo”.

La conductora de Enamorándonos, La Isla aclaró que el hecho de que esté buscando la ciudadanía en los Estados Unidos no significa que no ame ser mexicana. “Muchos piensan que pierden su ciudadanía o que dejan de ser mexicanos o que dejan de ser colombianos cuando aceptan ser ciudadanos estadounidenses. Y por eso es que hay que informarnos”, comentó. “Es una responsabilidad cívica también. Se viene un año electoral, y como latinos también hay que hay que hacer valer nuestra voz”, enfatizó.

©@karinabandatv



La presentadora ha atravesado por un proceso largo en su camino a convertirse en ciudadana de EU.

El largo camino por el que ha atravesado

Karina contó un poco del proceso que ha vivido a lo largo de estos años, el cual inició cuando, estando en Monterrey, fue reclutada por Univision en Sacramento tras enviar una solicitud de trabajo. “Me contactó con el abogado de inmigración de Univision, Armando Olmedo, me hicieron una breve entrevista para ver si yo calificaba para el tipo de visa que ellos me podían dar o una de habilidades extraordinarias”, recordó. Dado que empezó su carrera en la televisión siendo una adolescente, para sus 22 años tenía ya un gran currículum, por lo que finalmente le otorgaron la visa pudo llegar con ella a Estados Unidos.

Yo creo que esos momentos de incertidumbre que te hacen sentir que te tambaleas, son los momentos que nos hacen ponernos en acción, ponernos alerta y ver por nosotros mismos”.

“En el primer año me gano mis primeros Emmys. Ahí es donde me llama el abogado de Univision otra vez y me dice: ‘Vamos a aplicar a tu residencia, con estos Emmys es súper seguro que te la van a dar’”, contó. Sin embargo, cuando se mudó a Miami para trabajar en televisión nacional, todo el proceso se perdió por tratarse de otro estado y otro empleador. “Por eso me tomó tantos años. Justo tengo ya diez años que estoy en Estados Unidos y apenas el pasado abril ya cumplí mis cinco años de residente. Y es que ahora empecé con el proceso de la ciudadanía, entonces voy ahí poco a poco”, comentó.

©@karinabandatv



Los momentos de incertidumbre motivaron a Karina a dar el paso y buscar la ciudadanía.

Haciendo un repaso de lo que ha vivido desde que llegó a Estados Unidos, Karina nos contó que vivió momentos de preocupación e incertidumbre, los cuales de cierta forma la empujaron a buscar su ciudadanía. “Estamos en una industria muy inestable y somos afortunados los que en este momento tenemos empleo porque de repente todo está bien y de repente vienen momentos difíciles… Y ahí fue donde dije: ‘Yo tengo una visa de trabajo, necesito ponerme las pilas y aplicar a mi residencia’, porque ¿qué iba a pasar si yo era una de las personas que se iba de la compañía? Implicaba regresarme a México”.

“Fue un momento bien desafiante para mí, porque fue un momento en el que me sentí vulnerable y aunque afortunadamente no pasó nada y trabajando la compañía y me siento muy afortunada y bendecida, sí fue un momento de mucho desafío”, contó. “Pero me hizo moverme y aprender algo que yo no sabía que era, que yo también podía hacer una petición personal al gobierno de los Estados Unidos (para tener la residencia)”, destacó.

©GettyImages



Karina se dijo ilusionada por convertirse en mamá junto a Carlos.

¿Planes de ser mamá este 2024?

Además de seguirse preparando para obtener la ciudadanía, Karina reveló si entre sus planes de 2024 tiene previsto ‘escribirle a la cigüeña’ para convertirse en mamá de la mano de su esposo Carlos Ponce.

“Voy a ser honesta, decimos ‘ya ni quiero hacer planes, porque al final es la voluntad de Dios’. Y sí es un momento en el que tengo mucha ilusión de ser mamá, sí quiero y me encantaría poder serlo, pero entiendo que es la voluntad de Dios. Así que si Dios quiere que este año yo me embarace o tenga un bebé, pues vamos a ser muy felices”, expresó.

“Pero bueno, estamos echándole ganas también, estamos poniendo de nuestra parte, pero sí me gustaría mucho, mucho ser mamá”, aseguró. “Y bueno, seguir creciendo también con Carlos, tanto en lo personal como lo profesional. Y pues nada, trabajando mucho dentro de mi compañía Univision y pues a lo que venga aceptarlo y echarle muchas ganas”, agregó.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.