Karina Banda sufrió por encontrar un vestido horas antes de la boda de Maity Interiano, ¿qué pasó?

Karina Banda y Carlos Ponce fueron parte de la selecta lista de invitados a la boda de Maity Interiano y Anuar Zidán, en la que HOLA! Américas estuvo presente para celebrar al amor. La cita fue en Cuernavaca, Morelos, México; un lugar conocido por su clima cálido y belleza extraordinaria para fiestas tradicionales, por lo que desde hace tiempo Karina tenía en mente el look que llevaría al enlace de la presentadora de noticias en Univision. Sin embargo, hubo un detalle, pues como compró el vestido en línea, no tuvo oportunidad de probárselo y el día de la boda, la prenda no le quedó.

©Karina Banda





“Que nos les pase como a mí, no se confíen 😂”, dijo en sus redes sociales como consejo para quienes ordenan un vestido y no se lo prueban antes del día del evento.

Apurada por la situación pero dispuesta a resolverla, Karina salió en busca de un vestido de gala para lucir hermosa en la boda de su amiga. Con los zapatos que usaría con el primer vestido, Karina encontró algunas opciones en una tienda departamental.

A su lado siempre estuvo su esposo, Carlos Ponce, quien le dio su opinión más sincera a la hora de elegir un nuevo look. Y es que Karina estuvo tentada a comprar un vestido de escote palabra de honor en tono beige y con detalles brillosos; pero se repetía la historia, pues no le cerraba.

El vestido que a todos encantó

Aunque intentó convencer a Carlos de ayudarla a cerrar el vestido, él se negó. Por lo que finalmente Karina eligió la opción metálica con la que apareció en la Iglesia San José El Calvario, en donde Maity y Anuar se daban el “sí, acepto”, entre otras celebridades de Univision como Francisca, Pamela Silva, Alan Tacher, Satcha Pretto y el Chef Yisus.

Su look se llevó muy buenos comentarios por parte de sus seguidores en las redes, quienes aseguraban que se veía con mucha clase con un vestido atinado para la ocasión. Carlos optó por un blazer negro con solapas en contraste de telas, camisa azul claro y sin corbata; dos atuendos que se completaban entre sí.

“Les confieso que el resultado es mucho más lindo de lo que inicialmente iba a usar 🙊 pero les prometo que no lo vuelvo a hacer 😅”, dijo tranquila luego de ver cómo concluyó esta travesía por Cuernavaca mientras los demás se relajaban antes de la boda.