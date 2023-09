Maity Interiano y Anuar Zidán: Entramos en su soñada boda, romántica y familiar, en Cuernavaca

Al ser una boda con toques mexicanos, hubo un conjunto de mariachi, el cual tomó por sorpresa a los invitados y recién arrancó la fiesta. En cuanto a la diversión, el encargado de llenar la pista de baile fue el DJ Barragán, experto en animación para bodas.

Maity Interiano y Anuar Zidán abrieron pista con sus dos primeros bailes ya como marido y mujer al ritmo de Si tú me lo pides de Pedro Capó (feat. Kany García) y Me descontrola de Ronald Borjas & Motiff.

Los padres de los novios (de izq. a dcha.): Julián y Mariluz Zidán; Anuar Zidán, Maity Interiano, Ernesto y Hena Interiano

Uno de los momentos más dulces de la noche fue cuando Maity bailó con su padre al ritmo del tema Nothing’s gonna change my love for you de George Benson y lucieron sus mejores pasos con You’re the first, the last, my everything de Barry White.

Por su parte, Anuar Zidán compartió con su madre, la señora Mariluz Zidán. Madre e hijo eligieron los temas Because you loved me de Céline Dion y Como te pago de Lenier.

Tras los bailes de los recién casados con sus padres, los Interiano y los Zidán se unieron como una sola familia para celebrar a los novios cantando a todo pulmón Sentirme Vivo de Emmanuel.

Foto: jds.mx | Vestido novia: Rosa Clará | Maquillaje y peinado: Millie Morales

Banquete y mariachi

En cuanto al festín que los novios ofrecieron a sus invitados, de entrada se sirvió una crema de espárragos. Para el plato fuerte, había dos opciones: poulet bresse relleno de queso de cabra a la jamaica o filete de salmón al limón con rissoto de betabel. Y de postre, los comensales podían elegir entre una tartaleta de manzana con helado de canela o un soufflé de chocolate oscuro con helado de chocolate blanco.