Adamari López se sincera sobre las diferencias que tuvo con su exsuegra: ‘La debo haber hecho sentir mal’

Adamari López ha compartido en los últimos meses algunos detalles de su relación de más de 10 años con Toni Costa, misma de la que ha hecho un gran balance y retomado las experiencias para sacar lo mejor del tiempo juntos. Ahora, la presentadora de Univision se sinceró sobre cómo se llevaba con su exsuegra, Carmen Lozano, quien reconoció que solía dar opiniones que, en ocasiones, era un tanto invasivas en el hogar de la puertorriqueña.

“Después de la relación que tuve con la mamá de mi exesposo, que fue tan bonita y permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra”, reveló en su podcast junto a Chiquibaby, Ada y Chiqui De Show. “A lo mejor unos pagan los platos rotos de otros y, con respeto, lo que siento y quiero decir, lo digo abiertamente”, continuó Adamari.

Ante la audiencia del show, comentó: “Carmen quería venir a expresar una idea a mi casa, yo a veces callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba, ponía un hasta aquí”. Y confesó: “Carmen a veces hablaba o decía cosas que a mí no me gustaban y, también, yo le contestaba de una manera que a ella tampoco le gustaba. En algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa, que sé que quizá ella venía con la mejor intención, pero a la misma vez se estaba metiendo en la relación”.

Otro ejemplo que dio fue el de la diferencia de opiniones que podrían haber tenido en la rutina del hogar. “Por ejemplo, Carmen cocina a su manera, y nosotros los puertorriqueños cocinamos a la nuestra”, recordó. Y añadió: “Tuvimos nuestros momentos en los que yo sentía que abordaba mucho en las cosas que eran de mi casa y de mi intimidad; aún siendo ella parte de la familia, no me gustaba. A veces con filtro, a veces sin filtro, a veces con respeto o de otra manera le decía lo que sentía”.

En la actualidad se quieren y se respetan

A pesar de aquellos ratos, Adamari aseguró que en la relación de suegra y nuera reinaron los buenos momentos, por lo que incluso después de que ella y Toni decidieran tomar caminos separados, Carmen continúa siendo parte de la vida de Adamari a través de su hija, Alaïa.

Y con mucho respeto y admiración, la también presentadora de Desiguales habló sobre el gran corazón de la madre de Toni: “Carmen es una mujer noble, una señora de antes que ama profundamente a sus hijos Lorena y Toni. Es una persona que está presente en mi hogar, porque sigue siendo la abuela de la niña y seguimos teniendo muchísima comunicación”.

En cuanto a sus nietas, expresó: “El amor que ella le tiene a sus dos nietas es incondicional. Carmen se puede quitar la comida de la boca, puede dejarse de vestir y comprarse algo para ella por comprárselo a Alaïa y a Noah. Ama profundamente a Toni y sé que me tiene un gran cariño a mí”.

Incluso reveló que han llegado a entenderse y respetarse: “Hoy día, con el respeto que nos tenemos, nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos porque ninguna de las dos cambia. Entendemos que esta relación va a ser para toda la vida, yo la quiero muchísimo”, señaló.

En cuanto a las reglas de cada una, Adamari explicó que la relación ahora es en base a que es abuela de Alaïa, y ya no tiene injerencia en el hogar de la puertorriqueña, pues va de visita a la casa de Toni, no a la de Adamari, quien asegura: “En mi casa tengo mis reglas y me encanta recibirla bajo mis reglas”.