‘Alaïa nos va a unir toda la vida’: Adamari López habla sobre su relación actual con Toni Costa

Adamari López y Toni Costa anunciaron al mundo su ruptura en mayo de 2021. La noticia sacudió al medio del entretenimiento, pues la pareja se vislumbraba como una familia feliz al lado de su hija Alaïa. Con el paso del tiempo, ‘Ada’ y Toni han reconstruido sus vidas y su relación es cordial por el bien de su hija. En el podcast En defensa propia de Erika de la Vega, ‘La Chaparrita de Oro’ habló de las emociones que experimentó en un inicio tras su ruptura y de cómo estas se han ido transformando, entendiendo que la prioridad de ambos siempre será la niña.

Adamari López, Toni Costa y su hija Alaïa

Durante la conversación, Erika le preguntó a Adamari que qué clase de exesposa era, a lo que esta respondió que, si bien experimentó sentimientos negativos, las cosas han ido cambiando favorablemente. “Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión hay coraje, hay dolor, y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo, yo siento que ella necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella, le hace bien a los dos”, dijo

Toni Costa y Alaïa

Admitió que quería tener el control de ciertas situaciones, pero que entendió que ese no era el camino. “Yo solo quería encontrar quizás dentro de buscar controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella estuviese bien. En ese momento, sin querer dar detalles de cosas que a lo mejor le corresponden a Toni, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien donde quiera que él estuviese y a lo mejor por eso tuve un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese podido parecer como fuerte o demandante, no sé cuál es la palabra correcta, pero controlador. Pero siempre permitiéndole que pudiera estar en contacto con ella”.

A dos años de la separación, su panorama ha cambiado. “Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos”.

Aunque fue una ruptura de lo más mediática, ‘Ada’ aseguró que siempre los unirá su hija. “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida”, indicó al hablar del vínculo que los tendrá juntos de por vida. Eso sí, aseguró que no serían grandes amigos. “No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero si tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”.

La vida personal de su ex no es asunto

Acerca de la vida personal de Toni y cómo este la maneja, ‘Ada’ dejó claro que ella no hablará al respecto ni se meterá en ello, siempre y cuando no afecte a su hija.

“Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que en su vida personal y cómo él maneje su vida personal a menos que afecte a Alaïa. Si afecta a Alaïa, entonces sí me da la gana de meterme y no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña y te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella, yo como mamá tengo que querer lo mejor para ella”.

Toni Costa y Evelyn Beltrán tienen una sólida relación de dos años