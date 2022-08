Adamari López se sincera: ‘Claro que me separé enamorada, veía mi vida con el papá de mi hija’

Ha pasado ya un poco más de un año desde que Adamari López y Toni Costa decidieron ponerle punto final a su relación que duró 10 años y de la cual nació su hija, la pequeña Alaïa. Aunque el proceso de separación ha sido difícil para la conductora de hoy Día (Telemundo), la puertorriqueña ha sabido continuar con su vida de la mejor manera y aquel final le trajo consigo una serie de cambios positivos a nivel personal que se ven reflejados en su excelente estado ánimo, la crianza de su niña y un esfuerzo físico que le ha servido para darle prioridad a su persona.

Adamari López revela que se separó enamorada de Toni Costa

Sin embargo, la también actriz de 51 años sabe que durante sus encuentros con la prensa es inevitable que le pregunten sobre el padre de Alaïa, tal y como sucedió durante su reciente entrevista en el programa Noches de Luz. Al ser abordada sobre el tema, López respondió a todas las inquietudes de su entrevistadora con la serenidad y amabilidad de siempre.

“Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil”, señaló a Luz García.