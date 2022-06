Alaïa no contuvo las lágrimas al ver a su papá, Toni Costa llorar por su mensaje

Alaïa, la pequeña hija de Adamari López y Toni Costa, está contando los días para volver a abrazar a su papá, quien continúa en el reality La Casa de los Famosos, luchando por llevarse a casa el gran premio. Aunque la nena ha sido de lo más fuerte ante la ausencia de su papi, y sigue paso a paso cada uno de sus movimientos en la pantalla, quiso mandarle un bello mensaje por motivo del Día del Padre, con el que no sólo lo felicitó, sino que demostró mucha madurez. Adamari López fue testigo de cómo su pequeña eligió con cuidado sus palabras, y además de dar los pormenores de este gran detalle, reveló que Alaïa también lloró al ver las lágrimas que provocó en su papá.

“Cuando Alaïa estaba viendo el programa y lo presentaron se puso a llorar también emocionada por ver a su papi, aunque entiende perfecto”, contó Ada en Hoy Día al charlar sobre el video de la pequeña. “Sé que Toni estaba muy contento y muy ilusionado con eso”, agregó la presentadora, demostrando una vez más que entre ella y su ex, las cosas están tranquilas.

Adamari también detalló cómo fue que Alaïa se puso frente a la cámara para abrir su corazón y expresar sus sentimientos para papá. Y como toda una profesional, grabó todo en una sola toma. A pesar de contar cómo su hija está muy al pendiente de su padre, Ada no quiso hacer más comentarios sobre su ex y la participación que tiene en el reality, pero dejó claro que no se pierden los detalles del show.