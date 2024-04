Toni Costa se despide de España con un enternecedor reencuentro familiar

¡Las vacaciones de Toni Costa tuvieron de todo! Aventuras en la nieve al lado de su hija Alaïa, clases de zumba, mucha diversión y sobre todo, momentos en familia. Pero fue su último día en tierras europeas el que lo llenó de una alegría muy especial, pues aprovechó su viaje a España para volar de Madrid a Valencia y reencontrarse con su abuela Goya, quien lo recibió con una gran sonrisa.

“¡Abuela! ¡Sorpresa! 🥰 Mi abuela Goya, siempre tan especial, tan genuina y con tanto amor para toda la familia”, contó Toni a sus seguidores en Instagram, en donde mostró cómo fue que la sorprendió en un tranquilo día, lo que iluminó el rostro de la mujer, quien estuvo de lo más feliz.

Inspirado por el amor que su abuela le hace sentir, Toni compartió con todos lo mucho que significa esta visita, que no pudo saltarse en sus días al otro lado del mundo. “El amor que siento es de los que no se pueden describir, la visito siempre que llego a Valencia, parada obligada es verla, hablar un rato, merendar juntos, hacerle compañía y compartir momentos que no se van a repetir pero que me llenan mi corazón”, expresó.

Toni convivió lo más que pudo con su abuela, a quien llenó de besos y abrazos además de nuevas anécdotas sobre su vida en Miami junto a Alaïa. Y concluyó este lindo día con un mensaje para Goya: “Gracias abuelita por siempre darnos amor, siempre estar ahí pese a tu salud, por esos besos y más besos que das, por apretarme la mano fuerte mientras nos miramos a los ojos con amor, quiero que seas eterna, quiero y deseo seguir visitándote por muchísimos años más, tu amor nos hace bien y mejores, gracias abuelita, te amo mucho”.

Alaïa, lista para verla en su próximo viaje a España

Aunque Toni inició sus vacaciones junto a Alaïa, con quien viajó a Andorra para tomar clases de snowboard, la pequeña regresó antes que papá a Miami. Sin embargo, Toni la puso al tanto de esta visita a su abuelita y le reveló que había preguntado por ella. Emocionado por volver a Valencia para pasar con ella unos días juntos, el bailarín invitó a su hija, aunque la nena de nueve años no estuvo de lo más emocionada con la idea de dormir en el sofá como papá lo contaba.

Al final, Alaïa se quedó con la idea de visitar a Goya, en donde no sólo la llenaría de mimos, sino que también pasaría los días junto a sus primas, con quienes está en contacto virtual, pero que solo visita una o dos veces al año.