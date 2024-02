Adamari López y ‘Chiquibaby’ revelan cómo enfrentan las críticas en las redes

Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’, hablaron de un tema muy delicado en su podcast Ada y Chiqui De Show. Las conductoras, al ser dos de los rostros más conocidos de la televisión hispana, hablaron acerca de los ataques que reciben en las redes sociales. Bajo el título ¡También nos duele!, las presentadoras abrieron la conversación acerca de los comentarios que más les han afectado y la forma en la que hacen frente a este tipo de señalamientos negativos por parte los llamados haters.

‘Ada’, quien tiene nueve millones de seguidores en Instagram, aseguró que ella tiene años lidiando con las críticas sobre su imagen y reveló cuál es su estrategia para que no le afecten. “Cuando veo cosas que me empiezan a quitar mi paz, dejo de leer, porque no me voy a alimentar de esos comentarios, pero no quiere decir que no me duelan”, indicó. “Pero yo sé precisamente cuando parar cuando no me gustan los comentarios para no mortificarme”.

Hace unos años, el físico de ‘La Chaparrita de Oro’ era diferente, y ella era consciente de la situación, asegurando que el adjetivo ‘gorda’ no le ofendía, pero que sí le hacía daño cuando hacían calificativos más despectivos. “Yo entendía que estaba gorda, esa palabra no me ofendía. Sí estaba gorda, a mí no me molesta que alguien me diga que estoy gorda, pero decirte adjetivos calificativos con ese dolo como ‘pareces miss piggy’ o cosas así, esas cosas sí molestan y sí hieren porque por más seguridad que yo tenga, no dejo de ser un ser humano”, señaló.

Por su parte, ‘Chiquibaby’ recordó uno de esos episodios, en los que la gente se volcó en su contra en las redes sociales; el día que reveló el nombre de su hija, quien hoy tiene dos años. “Yo estaba muy orgullosa del nombre que le habíamos elegido para la niña. El nombre Capri Blu Lopez… no bueno, la cantidad de mensajes que yo he recibido criticándome de que yo era la peor madre del mundo. Sí me molestó mucho, yo no pensé que el nombre estuviera tan feo (el nombre)”, confesó.

¿Responden a sus ‘haters’?

Pese a los ataques, ‘Chiquibaby’ dijo que jamás ha pensado en cerrar sus redes y agregó que a veces sí les llega a contestar a sus haters, aunque los profesionales recomiendan que lo mejor es dejarlo pasar y no responder a los ataques. “Uno de los consejos que dan los expertos, es que ignores, pero a mí me gusta contestar, especialmente a los que son mala onda. Sí contesto, pero más elegante… (Cuando me dicen) ‘Estás horrible deberías de hacerte cirugía’, yo contesto: ‘mi amor muchísimas bendiciones para ti y tu familia aquí estamos para lo que se te ofrezca’”.

Adamari por su parte dijo que ella jamas respondería a los comentarios negativos. “Jamás me veras contestándole a nadie un comentario negativo que me hayan hecho. No le doy importancia; (los ataques) es un reflejo de lo que son ellos”, compartió. “Si no tiene nada positivo qué decir no escriba nada”, dijo la presentadora de Desiguales como consejo para la audiencia de su podcast.

