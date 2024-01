Junto a ‘Chiquibaby’, Adamari López revela si crecería su familia: ‘Si Dios me mandara otro milagro lo aceptaría increíblemente’

‘Chiqui’, tu hija Capri Blue cumple ya tres años este 2024, ¿te ha pedido ya un hermanito menor?

‘CHIQUI’: Tiene tres hermanos, hermanos grandes ya. Fíjate que no, porque yo creo que está muy chiquita, yo creo que es la gente a mi alrededor la que me pide otro bebé, porque la ven jugando solita y aunque ella es muy pizpireta y siempre hay gente en la casa, si me piden otro hermanito. No lo he descartado completamente, pero sí es algo que sí me lo pienso muy a pecho y más porque hemos tenido pues un año y medio muy difícil de volver a empezar nuevos proyectos, de volver como a agarrar el rollo en lo laboral y no quisiera ser egoísta de tener otro y no ponerle atención. Yo sí creo que tendría que tomar una decisión mucho más fuerte si quiero tener otro bebé.

ADA: Yo digo que me puede dar a mí ese bebé, no, no es cierto (risas). Creo que soy loca con los bebés.