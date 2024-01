Adamari López alerta a sus seguidores sobre una estafa en su nombre: ‘Me parece el colmo’

Siendo una personalidad ampliamente conocida y respetada en la televisión, no es de extrañar que Adamari López sea elegida como portavoz de algunas campañas, o que algunas marcas reconocidas las busquen como embajadora. Sin embargo, algunas personas sin escrúpulos se han aprovechado de la fama de la conductora y han hecho uso indebido de su imagen con fines lucrativos. Justamente eso ocurrió recientemente, y la puertorriqueña no dudó en alzar la voz para denunciarlo y alertar además a sus seguidores sobre estafas en su nombre.

Adamari denunció que están usando su imagen indebidamente.

“Quería comentarles que hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto”, expresó la presentadora de ¿Quién Caerá? (Unimás) en un video que publicó en sus historias de Instagram, en el que además mostró imágenes de lo que parece ser un perfil de Facebook con su nombre.

“Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real”, explicó Adamari mientras mostraba una de las publicaciones de dicho perfil en la que se promocionan ciertos productos para bajar de peso usando fotos de ella. “Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar”, alertó.

La conductora hizo énfasis en su rechazo a que, no conformes con usar su nombre y fotos sin autorización, las personas detrás de este falso perfil contesten los mensajes de internautas incautos en su nombre. “Esto me ha pasado muchas veces, pero esto me parece un poco el colmo: poner comentarios, contestar como si fuera yo, hacerles creer que estoy vendiendo un producto que yo ni siquiera conozco y que no fue el método con el que yo bajé de peso”, comentó.

Adamari recurrió al mismo programa que Oprah para perder peso.

En los últimos años, Adamari ha pasado por una notable transformación física, la cual ha sido resultado de una alimentación saludable y de rutinas de ejercicio personalizadas. La presentadora fue embajadora de WW (Weight Watchers), un famosos programa de pérdida de peso que han seguido celebridades como Oprah Winfrey. Además, la guapa boricua contó hace tiempo que en su objetivo de llevar una vida más sana dejó de consumir productos como el refresco, que era su debilidad.

Chiquis Rivera también ha sido blanco de estas prácticas

Adamari no es la única celebridad latina cuya imagen ha sido usada indebidamente con fines lucrativos. El año pasado Chiquis Rivera denunció también que estaban comercializando productos ‘milagro’ usando su nombre y fotos suyas sin su permiso, aprovechándose del cambio físico que logró por cuenta propia.

“No sé si han visto, pero en Facebook y me (lo) han mandado muchas personas, son publicaciones de unas gomitas o pastillas que según yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso”, denunciaba en agosto. “Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco ni sé de dónde vienen. Así que por favor no se dejen engañar”, pidió a sus seguidores.

Chiquis también ha denunciado el uso indebido de su imagen con fines lucrativos.

