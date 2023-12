El antes y el después de Nicky Jam tras su bypass gástrico; ha perdido 110 libras

Después de año de lidiar con su peso, Nicky Jam tomó la decisión de someterse a un bypass gástrico. Hace seis meses, el reggaetonero cambió sus hábitos y pasó por dicha cirugía, la cual le ha traído grandes satisfacciones a nivel personal. Dicho procedimiento bariátrico consiste, a grandes rasgos, en reducir el tamaño del estómago. En una entrevista exclusiva con PEOPLE, el intérprete de temas como El Perdón contó cómo ha vivido los últimos meses con esta transformación, además de hablar sobre su batalla contra el sobrepeso.

Nicky Jam fotografiado hace unas semanas en un evento en Miami

“La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida porque ésta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer videos”, contó Nicky a la publicación anteriormente mencionada, agregando que se animó a pasar por esta cirugía luego de ver los resultado de un amigo, quien también pasó por lo mismo.

Nicky confesó sentirse inquieto antes de pasar por el quirófano, sin embargo, era algo que anhelaba. “Quiero decir, siempre estarás nervioso antes de someterte a una cirugía, así que yo estaba nervioso. No voy a mentir”, indicó. “Pero es algo que realmente quería”.

Nicky Jam en el evento de clausura de la Copa Mundial de Fútbol en 2018

Nick Rivera Caminero, nombre real del cantante, aseguró que después de la cirugía ha perdido alrededor de 110 libras (49 kilogramos). Como fiel seguidor del baloncesto, el cantante contó que dicho deporte lo ha ayudado a mantenerse en forma. “El baloncesto, eso es lo que me ayudó. Juego baloncesto todos los días. Soy un gran fanático del baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, en todos los lugares a los que viajo. Aquí tenemos una cancha techada. Jugamos todos los días y ¡cada vez que jugamos baloncesto, creo que pierdo dos libras!”, compartió.

‘Los primeros días lloré’, dijo sobre su recuperación

Además de incluir el baloncesto en su rutina diara, el intérprete también cambió sus hábitos alimenticios. Ahora lleva un régimen saludable y balanceado. “Me despierto y soy el mismo hombre, pero no me despierto y pienso en la comida de inmediato”, dijo, marcando una diferencia entre el antes y el después de la cirugía. “Solía despertarme y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento saludable. Hace dos días me hice un análisis de sangre y salí mejor que nunca”.

Los cuidados posteriores a la cirugía fueron todo un desafío, como el propio Nicky Jam lo comenta, pues por meses llevó una dieta de líquidos; nada de alimentos sólidos. Fue tan fuerte, que el llanto lo invadió en los primeros días despues de la operación. “He estado comiendo muy bien durante los últimos dos meses y lo estoy disfrutando porque estuve literalmente cuatro o cinco meses sin comer. Estaba bebiendo líquidos y cosas así y me estaba volviendo loco. No voy a mentir. Los primeros días lloré”.

