Alejandro Fernández alza la voz para denunciar estafas en su nombre

Alejandro Fernández es uno de los cantantes más reconocidos de México, y su talento lo ha llevado a triunfar también fuera de su país. Apenas el mes pasado se presentó con gran éxito en España, y ahora se prepara para una gira por Estados Unidos. Sin embargo, así como su Amor y Patria Tour ha tenido un gran recibimiento, también ha sido blanco de personas malintencionadas que buscan lucrar con las ilusiones de los fans. ‘El Potrillo’ ha denunciado que ha recibido reportes de estafas en su nombre por medio de ventas fraudulentas de boletos y accesos meet and greet.

“Cuidarnos los unos a los otros es lo más importante. NO HAGAN CASO a información que no venga de mis cuentas oficiales. ¡Gracias por siempre estar aquí!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram al compartir un video en el que alerta a sus seguidores por estafas que se han reportado recientemente.

“Me veo en la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo dinero a cuentas falsas, que han estado intercambiando boletos míos por dinero, vendiendo meet and greets míos que son totalmente falsos”, expuso el cantante, agregando además algunas pruebas de estas operaciones fraudulentas.

“Lo único que les quiero decir es que en todas mis cuentas oficiales de en todas las redes oficiales que tengo, todas tienen una palomita para certificar, y solamente en esas páginas es donde vamos a estar dando toda la información que se vaya a sobre presentaciones, venta de boletos y toda la información sobre mi carrera”, continuó el cantante, quien se mostró serio pero tranquilo.

“No hagan caso de ninguna otra página que les hable para pedir algo, yo jamás haría algo así, jamás utilizaría este el cariño de ustedes para pedir dinero. Muchísimas gracias”, concluyó su mensaje.

Sigue echando de menos a su padre

Cada vez que pisa un escenario, ‘El Potrillo’ se enfrenta a un cúmulo de sentimientos: por un lado, el agradecimiento por el cariño de su público, y por otro, la nostalgia por no volver a cantar al lado de su padre, Vicente Fernández, quien falleció en diciembre de 2021. “Después de eso la partida de mi padre fue bastante dolorosa. Al principio se extraña un poco, con el tiempo se extraña más y es difícil saber que antes contabas con una persona que tenía toda la experiencia y que cualquier problema que tenías podías voltear y decirle que te ayudara”, confesó el cantante en febrero en conferencia de prensa en el Festival de Viña del Mar.

“No nada más a resolver el problema, él mismo se preocupaba y nos ayudaba a resolver… Saber que ya no está esa persona sí pesa y que tienes que tienes que afrontar la vida tú solo, también”, expresó entonces. “A pesar de que tengo a mi madre, a mis hermanos, siempre fui yo como más independiente de la familia y cuando veía a mi padre lo veía con muchísimo cariño, nos veíamos con muchísimo amor y se extraña mucho”, dijo.

