La exesposa de Alejandro Fernández y madre de sus hijos mayores se ha casado nuevamente

Actualmente, Alejandro Fernández disfruta de un sólido noviazgo de más de 12 años con Karla Laveaga, quien mantiene una estupenda relación con la familia del cantante. Pero años atrás, ‘El Potrillo’ estuvo casado con su amor de la juventud, América Guinart, quien es madre de sus hijos mayores: Álex, Camila y América. Tras su separación hace casi 25 años, la guapa tapatía se dio también una nueva oportunidad en el amor, e inició una relación discreta con el empresario Álvaro Favier. Finalmente, tras un noviazgo de 10 años, ambos han celebrado su boda en un idílico destino mexicano.

América y Alejandro mantienen una relación cordial y respetuosa

“Les comparto estas fotografías con todo mi amor para decirles que crean en el amor, crean en nuevas oportunidades, crean que la vida puede ser plena a pesar de sus adversidades”, expresó América en su cuenta de Instagram al compartir el primer vistazo de su boda. La ceremonia tuvo lugar el pasado 17 de junio en el hotel Four Seasons Resort Tamarindo, ubicado en las costas del estado mexicano de Jalisco. Tanto la novia como su familia fueron muy discretos, y fue hasta este 26 de junio que compartió las imágenes.

“Vivan en positivo y en amor y tarde o temprano eso retorna con más fuerza. Me encuentro en un momento muy feliz de mi vida. Dios me ha regalado muchas bendiciones en todos aspectos”, continuó la madre de tres en su publicación. En sus posados junto a su nuevo esposo, América lució bellísima con un vestido color marfil de tirantes delgados y bordados finos, el cual complementó con una diadema de piedras y aretes de perla, además de un ramo de flores amarillas.

“Ustedes son parte importante de mi mundo, es por eso que quiero hacerles partícipes de mi gran momento y ¡de mi felicidad! Los quiero con todo mi corazón”, expresó en su post, refiriéndose con cariño de sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y enviarle sus mejores deseos en esta nueva etapa.

Tras la primera ronda de fotos junto a su nuevo esposo, América hizo una nueva publicación en la que compartió más postales de su gran día. Por supuesto, estuvo acompañada de sus padres, de quienes es sabido, eran buenos amigos de don Vicente Fernández, su exsuegro. También estuvieron presentes sus tres hijos, así como Alexia Hernández y Mía, esposa e hija de Álex; y Francisco Barba y Cayetana, marido e hija de Camila. América no se resistió a posar con sus amadas nietas, quienes lucieron adorables con sus vestidos rojos a juego. “Más de mi boda con mi familia”, expresó la guapa novia.

“Quiero agradecerles a todos sus muestras de cariño, sus palabras tan bonitas en cada uno de sus mensajes, de verdad, Dios los bendiga, me hace tan feliz leer todo lo que leo. Gracias por tanto amor y por tanto cariño”, expresó América tras la emoción que causaron sus fotos. Además, anticipó que estará ausente porque se irá de luna de miel.

La razón por la que se ha casado hasta ahora

“He pasado por muchas etapas: cuando recién me separé yo no quería de hombres en mi vida”, explicaba América hace unos años al programa mexicano De Primera Mano (Imagen Televisión) al ser cuestionada sobre la posibilidad de volverse a casar. “Pero de un tiempo para acá tuve una plática precisamente con mi actual pareja, en la que ya me dejó dudando (sobre) si me quiero volver a casar o no”, agregó.

“Entonces de repente dije: ‘sí quiero, sabes qué, sí quiero volverme a casar, tienes razón, es más estabilidad, sí me quiero volver a casar”, explicó entonces sobre su plática con Álvaro. En aquel momento América explicó que había decidido no celebrar sus nuevas nupcias antes que sus hijos. “Ahora que se están casando mis hijos, entonces digo: en primer lugar, hasta que se casen los tres”, reveló. Actualmente solo su hija América no está casada.

América ha sido una madre dedicada y amorosa

