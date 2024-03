Alejandro Fernández y Alfredo Olivas nos traen ‘Cobijas Ajenas’, y Guaynaa estrena ‘Vaquera’

Alejandro Fernadez X Alfredo Olivas - Cobijas Ajenas

Un cover de la canción de Espinoza Paz interpretada por Alejandro Fernández y Alfredo Olivas. Cobijas Ajenas es la última canción que saldrá hasta el lanzamiento de su nuevo álbum en mayo, tiene un mensaje fuerte y doloroso: despidiéndose con rencor de esa persona que no supo amarnos correctamente. La metamorfosis del dolor que emerge hacia la catarsis. Visualmente, retrata a alguien caminando por la acera entre lágrimas, gritando y cantando enojadamente a esa persona que los traicionó y los dejó destrozados, ahogados en la tristeza. Tiene un tono sarcástico e irónico.

Guaynaa - Vaquera

Un encuentro musical donde Puerto Rico y México convergen, resultando en una propuesta fusionada que celebra las raíces puertorriqueñas de Guaynaa y su profundo aprecio por la cultura mexicana. Esta fusión de sonidos combina el folclor mexicano con el género urbano, y se corona con su video musical oficial. Vaquera“ marca un nuevo hito en la trayectoria artística de Guaynaa. Este tema, auténticamente escrito por él y trabajado en colaboración con el productor Luis Barrera Jr., fusiona sonidos icónicos del género urbano con melodías de la música tropical y el género regional mexicano, resultando en una delicia auditiva. La esencia contagiosa que ha elevado a Guaynaa a los peldaños más altos del género urbano persiste en Vaquera.

La Materialista - No Te Hagas

Dotada de vibrantes sonidos tropicales caribeños que incitan al baile y al disfrute, esta canción promete convertirse en un imprescindible en las listas de reproducción. En No Te Hagas, La Materialista se presenta como una mujer empoderada que toma la iniciativa en la relación, declarando su amor al objeto de su afecto de una manera coqueta y audaz. El videoclip de No Te Hagas se filmó en las idílicas playas de la República Dominicana, agregando un elemento adicional de “tropicalidad” y frescura al proyecto.

Pedro Capó & Carín León - Existo

Pedro Capó y Carín León se unen por primera vez en una colaboración musical sin precedentes para el lanzamiento de su nuevo tema, Existo, que formará parte del próximo álbum de estudio del cantautor puertorriqueño. Con un estribillo contundente que pregunta, “¿cómo no voy a ser exitoso, si existo?”, la canción se posiciona como un resalte a la resiliencia y el empoderamiento del ser humano en medio de la adversidad, basada en las experiencias reales de ambos cantantes. El sencillo captura la esencia de aquellos que han enfrentado críticas y rechazo social, ofreciendo un mensaje inspirador de superación, en la búsqueda constante de la realización humana.

Joaquina - Escapar de Mí

Joaquina, la narradora innata que capta la esencia de la vida cotidiana y de su generación a través de su música, estrena su primer sencillo del año, Escapar de Mí. Con una sinceridad conmovedora y una vulnerabilidad palpable, Joaquina, invita a sus oyentes a un viaje de autodescubrimiento a través de esta canción innovadora que redefine los límites del pop latino contemporáneo. Escapar de Mí emerge como un testimonio íntimo de los momentos en los que uno se siente atrapado en su propia mente, donde la línea entre la realidad y la ilusión se desdibuja.

Ha*Ash & Adriel Favela - 1, 2, 3 Segundos

Ha*Ash comienza el 2024 de forma espectacular, presentando su nuevo sencillo titulado 1,2,3 Segundos. La canción de estreno —además de ser el primer lanzamiento del año de las talentosas hermanas— es una emotiva oda a su herencia mexicana, así como un homenaje a su esencia y raíces musicales. El título de la canción alude al muy mexicano arte de ahogar las penas con 1, 2, 3 (o más) botellas. Mientras que la letra y música nos dejan disfrutar una nueva aventura de desamor con el encantador sello de Ha*Ash.

Christian Daniel - Me Perdono

Christian Daniel nos cautiva una vez más con su música sincera y emotiva con el lanzamiento de su más reciente sencillo, Me Perdono. En esta canción, Christian reflexiona sobre la tendencia humana a idealizar a las personas y las dificultades de enfrentar la realidad cuando estas expectativas no se cumplen. Con una honestidad conmovedora, Christian comparte su experiencia personal y nos invita a reflexionar sobre el perdón propio y el proceso de aceptación. “No me arrepiento porque al final del día es mejor haber amado que nunca haber amado en la vida”, expresa Christian, revelando su filosofía de vida a través de su música. El nuevo sencillo va acompañado por el estreno del video el cual inicia con las siguientes palabras de Christian, “Idealizamos a veces las personas y eso yo creo el acto más cercano a desilusionarte de un ser humano”. El videoclip captura la vulnerabilidad del cantautor quien nos abre su corazón una vez más.

Pipe Bueno - No Voy a Morir / Una Noche

Pipe Bueno, uno de los representantes más importantes del género popular en Colombia, se prepara para un emocionante lanzamiento que marcará un hito en su carrera artística. Reconocido por llevar el género popular a niveles internacionales, Pipe Bueno está listo para presentar una experiencia única junto a sus seguidores. Celebrando 15 años de carrera artística, Pipe Bueno sorprendió a su audiencia en el Movistar Arena con un show inolvidable y ahora se prepara para compartir una selección de éxitos en un formato especial: un álbum en vivo. Lo que hace que este lanzamiento sea aún más novedoso es que los temas que forman parte del álbum serán elegidos por sus propios fanáticos y, a partir de esta semana, el público ya puede disfrutar de No Voy a Morir y Una Noche.

Reik - Abril

El panorama de la música internacional no es el mismo de hace una década y Reik lo sabe. Por eso, fieles a su costumbre de tomar riesgos y reinventarse, Julio, Jesús y Bibi han creado Abril, una inolvidable canción que comulga perfectamente con el pop que los ha posicionado como una de las figuras más grandes de la escena en español. El nuevo sencillo del grupo es una balada fascinante que —según narra el mismo Julio Ramírez Eguía— vio la luz de una forma idílica y romántica, tal como el aura que envuelve al grupo. El tema surgió espontáneo de una nota de voz que el trío grabó de forma incidental en un descanso después de una entrevista: “Me encantó que, desde ahí, cuando estábamos dispersos yo tocando la guitarra y Jesús hablando; todos en pleno chisme, salió una canción, una balada que sorprende y que va muy bien con la faceta del nuevo disco”, asegura Julio.

Los Mesoneros - Su Lado de la Cama

La destacada banda de pop rock alternativo, Los Mesoneros, anuncia el estreno de su nuevo sencillo ‘Su Lado De La Cama’, marcando el camino hacia su cuarto álbum de estudio. Regresando a sus raíces, la canción resalta la preeminencia de la guitarra, y busca revivir la energía característica de sus actuaciones en vivo. Producida por Los Mesoneros, Su Lado de la Cama’ relata la experiencia de estar con alguien por primera vez después de una separación, aferrándote a la esperanza de un reencuentro con esa persona que simboliza de manera significativa ese espacio en la cama. Grabada en la Ciudad de México, el tema cuenta con un videoclip a cargo de Gara.

Nathan Galante – Soy Sagitario

El segundo álbum de Nathan Galante y su primer álbum de estudio. La producción estuvo a cargo de Nathan Galante y Horacio Palencia, de igual manera ellos participaron en la composición de los temas. Todos los temas son inéditos. Soy Sagitario el álbum trae colaboraciones con Adriel Favela, Horacio Palencia, Esencia Noble, Gerardo Coronel, Grupo Firme y El Bebeto. El nuevo lanzamiento es Más Allá Que Pa’ Acá, una la colaboración con Adriel Favela.

La Nueva Ola De Cumbia – Viernes de Peligro

La Nueva Ola de Cumbia es una agrupación con más de una década de trayectoria que ha destacado por la explosión de ritmo, energía y buen humor al cumbializar los grandes éxitos de los 70s, 80s, 90s, y actuales en español e inglés. Viernes de Peligro es su nuevo tema que promete poner a bailar quien lo escuche. Una de las cosas que hace única a la agrupación es que las identidades de sus integrantes son un secreto debido a que sus rostros se esconden detrás de coloridas máscaras de luchador. Sus integrantes son: Hipólito Madero(percusionista), Werekeke Valdivia (tecladista), Luzio Nava (guitarrista), Tacho Vázquez (baterista), Primitivo Ríos (bajista) y Chelyn Dion (vocalista).

Enrique Iglesias y Miranda Lambert - Space in my Heart

Luego de enternecernos con su colaboración, ambos cantantes estrenan el video de su sencillo Space in my Heart. El clip se grabó en el corazón de la música country, Nashville. Esta canción es una poderosa oda al amor que captura la pasión y conexión entre ambos artistas cautivando a los espectadores con su emotiva narrativa y estética visual.

Christian Alicea - Yo Deluxe

Visto como el próximo gran icono de la salsa, Christian Alicea está destinado a dejar una huella indeleble en el mundo de la música tropical, y justo en su cumpleaños, lanza su nuevo álbum, Yo Deluxe. Este muy esperado lanzamiento es la continuación de su fundamental álbum debut, prometiendo a los amantes de la salsa una infusión fresca de canciones bailables con melodías vibrantes y colaboraciones emocionantes. Yo Deluxe no es un álbum cualquiera - es una celebración del renacimiento de la música Tropical, mostrando a Alicea como una fuerza pionera en la modernización del género. El álbum cuenta con nuevos temas, producciones y arreglos, así como colaboraciones que aseguran el alcance mundial del álbum. Entre ellos, Darkiel, Frankie J, Químico Ultra Mega y Red Rat.

Yesi Rodriguez - Lobo

La canción, que sirve como primer tema de su álbum debut, profundiza en la inocencia de los amores manchados por el engaño, utilizando la metáfora de Caperucita Roja para transmitir su mensaje. El video musical fue dirigido y producido por la propia Yesi Rodríguez en colaboración con Ali Hayrula, y da vida a la metáfora de Caperucita Roja. En él, se ve a Rodriguez huyendo del “lobo” metafórico que la atrapa en una relación tóxica. A través de esta narrativa visual, Rodriguez muestra su talento multidisciplinario y su compromiso de transmitir una narración poderosa a través de su arte.

Ivan Cornejo - Baby Please

Un himno de desamor de Sad Sierreño que muestra su característico tono de mal humor. A lo largo de la canción, Ivan le ruega a su amor que recuerde su viaje y piense en lo hermosa que podría ser la relación si la manejaran con cuidado en el futuro.

Doce - Rapstars

Con letras que resuenan profundamente con las luchas y triunfos de la vida cotidiana, Doce entrega un mensaje poderoso sobre mantenerse fiel a uno mismo y abrazar las realidades de las calles. “Pa’ que entienda mi sonido, primero aprenda a ser real”, declaran las líneas de apertura de la canción, estableciendo el tono para una narrativa que profundiza en la esencia de la autenticidad. Doce desafía la noción de que el éxito en la industria musical se trata únicamente de hacer melodías pegajosas, enfatizando la importancia de la expresión genuina y la conexión.

Ximena Soto - Una y Otra Vez

Ximena Soto profundiza con su nuevo lanzamiento titulado Una y Otra Vez una canción que te envuelve en la energía sensual de una mujer y ese deseo tiene el protagonismo en este sencillo, incita a los oyentes a experimentar la sensación de tener a una mujer susurrándote al oído, teniendo el poder sobre persona cuando tú quieras sin importar las ataduras de la exclusividad.

Maldy - Sandunguera

El tema de corte sensual resalta el empoderamiento de la mujer a la que admira, su determinación de ser genuina y disfrutar de la vida sin preocupaciones por el qué dirán. “Sandunguera no hay quién te enamore / Dice que le gustan de todos los sabores”, relata en parte de su letra. A nivel musical, Sandunguera sobresale por la riqueza de sus sonidos urbanos y la autenticidad del legendario artista para interpretar sus rimas ingeniosas con el sello que lo caracteriza.

Perdón Amor - Déjame Saber / Pienso en Mí

Con este nuevo lanzamiento, la agrupación de R&B Perdón Amor siente la necesidad de comunicar emociones más complejas en un nuevo doble sencillo. El crecimiento explosivo que ha estado generando Perdón Amor ha permitido lograr su objetivo principal de llegar al fondo de los sentimientos de sus oyentes mediante su música. Pues a través de sus sencillos dobles: Ojeras / Disimular y ¿Qué piensas? / Culpa, el trío mexicano transmite los sentimientos que más resuenan en sus vidas, el amor y el desamor.

Juan Duque - Lejos de mis Ojos

Luego de finalizar el año 2023 con la publicación del EP Qué Momento Pa’ Estar Vivo, que sigue sumando seguidores en las plataformas de música digitales; y el remix de “Maria” junto a Ryan Castro, que ya supera los 4 millones de reproducciones en Spotify y más de 3 millones y medio de visualizaciones del video oficial en YouTube, entre otros éxitos, Juan Duque estrena Lejos de Mis Ojos, una melodía perfecta para dedicar y conquistar el corazón.

Ovy On The Drums - Cassette 01

Grabado en el estudio de Myke Towers en su Puerto Rico natal, Cassette 01 es un testimonio de la gran química creativa entre Ovy On The Drums y Myke Towers, y como resultado un álbum que traspasa los límites del género urbano. La canción principal de Cassette 01 es Desataaa” con Myke Towers y la sensación del pop urbano español, Saiko, la cual promete encender las pistas de baile de todo el mundo. Desataaa es un excelente ejemplo de lo que posiciona a Ovy On The Drums como uno de los productores más solicitados.

Elevator Boys - Ruin Me

El sensual sencillo muestra la evolución del grupo como artistas, combinando ritmos ardientes y sincopados con voces seductoras. Ruin Me se sumerge en las intrincadas complejidades del amor tóxico, retratando ingeniosamente la lucha interna para liberarse del control consumidor de relaciones apasionadas que pueden ser a la vez emocionantes y traumáticas. Yendo más allá de la narrativa personal, Ruin Me explora los paralelismos entre estas relaciones destructivas y las presiones de la fama y la atención del público.

Yeison Jiménez y Luis Ángel “El Flaco” - Hasta El Último Momento

Recién salido del éxito de su popular sencillo El Buen Muchacho con el renombrado dúo mexicano Los Dos Carnales, Yeison Jiménez, el astro de la música regional colombiana, promete emocionar nuevamente a los fanáticos con su nuevo sencillo Hasta El Último Momento, junto al conocido cantante mexicano Luis Ángel “El Flaco”. La canción muestra el excepcional talento musical de ambos artistas, cuyas voces se unen en perfecta armonía en este poderoso corrido sobre el poder de la gratitud, vivir la vida al máximo y ser rico en experiencias en lugar de dinero.

Joss Favela & Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho - Somos

Joss Favela ilumina la escena de la música mexicana con el lanzamiento de su nuevo sencillo Somos, una colaboración con Los Plebes Del Rancho de Ariel Camacho. A lo largo de su trayectoria, Joss Favela ha cautivado los corazones de muchos. Su último trabajo es un claro testimonio del papel que representa como uno de los principales impulsores del género con una mezcla inigualable de talento, carisma y dedicación. En colaboración con Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, pioneros de la música sierreña contemporánea, Joss Favela da vida a una balada en dicho género con los resonantes sonidos de la tuba. La canción capta la esencia de los intrincados lazos del amor: la sensación de sentirse pleno en presencia del ser amado, a pesar de un futuro incierto. La letra, escrita por el propio Joss Favela, llega a lo más profundo del alma.

Alexia Mariel - Dime el Plan

Mariel regresa con el lanzamiento de Dime El Plan, en el que ahora muestra a los oyentes un lado diferente de su arte y explora un nuevo capítulo en su vida amorosa. Al aceptar la perspectiva de una nueva relación, se encuentra consumida por pensamientos de un floreciente interés amoroso, imaginando momentos compartidos en días festivos como la víspera de Año Nuevo y el Día de San Valentín. Con una nueva apertura, Mariel ha decidido darle a las citas una segunda oportunidad, embarcándose con valentía en otro viaje romántico.

La Trayectoria de Tierra Caliente - Quién

Desde el 2006, La Trayectoria redefinió la música regional mexicana con la fusión de trombones y teclados para crear un estilo propio. Su líder y vocalista Sergio Esquivel, ha sido parte de sus éxitos en Chicago, Texas, Florida y California en su gira por Estados Unidos. Actualmente, La Trayectoria promociona su nuevo disco: Hecho en Michoacán, que tiene covers como Con la misma espina, el cual formará parte de una nueva y esperada gira por USA.

Fede Dorcaz - No Eres Tú

Tras el éxito de su último videoclip Si tu Quisieras el cual acumula más de un millón de reproducciones en YouTube, el artista italo argentino Fede Dorcaz, “El Príncipe” sigue sumando nueva música a su renovada propuesta artística y grabó el audiovisual, en Buenos Aires, de su canción “No eres tú”, junto con la artista argentina Karen Méndez. “Esta canción es un antes y un después de mi carrera porque es un tema al que le tengo mucho cariño por las letras de amor en la que está inspirada. Es una balada muy romántica con la que muchos se sentirán identificados al escucharla y por supuesto ver el videoclip”, expresó Fede Dorcaz.

Los Esquivel X Blessd - Exceso

En Exceso, los artistas comparten versos sobre un estilo de vida lleno de fiesta y diversión. Filmado en Medellín, el video musical muestra la unión entre México y Colombia, además del baile energético de Eugenio Esquivel inspirado en Micheal Jackson, que ha ganado rápida viralidad a través de las redes sociales.

Andrés Cepeda - Prométeme

Esta nueva canción fue grabada y producida entre Bogotá y los Ángeles, el video fue realizado en una hermosa casa de uno de los barrios más tradicionales de Bogotá, Chapinero. Allí Andrés interactúa con su banda. El arte fue recreado con floricultura bogotana.

Leonardo Aguilar - Soy Como Quiero Ser

Inspirado por el arte atemporal de Joan Sebastián, Leonardo Aguilar se embarcó en un viaje musical para honrar una de sus mayores influencias. Desde su infancia, la música de Joan ha resonado profundamente con Leonardo, una influencia que aún se puede sentir en su propia música, ya que Sebastián fue una inspiración para que el joven cantante escribiera sus propias canciones. A lo largo de los años, Leonardo ha cautivado al público con sus presentaciones en vivo de los grandes éxitos de Joan Sebastián en sus propios conciertos, consolidando su reverencia por el artista icónico. Soy Como Quiero Ser es un testimonio de la inquebrantable dedicación de Leonardo Aguilar a su arte. Producido íntegramente por el propio Leonardo, el álbum presenta una colección de interpretaciones conmovedoras que rinden homenaje al legado perdurable de Joan Sebastián.

Esteman y Villana Antillana - Noches de Verano

“Una historia de verano intensa con un cómplice que permite dar rienda suelta a las noches desenfrenadas e interminables… En medio de días calurosos, la noche se convierte en refugio para los espíritus más curiosos”, expresa el artista sobre este sencillo.

