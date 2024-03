Hacía varios años que Ricky no acudía con sus hijos a un evento como este. En diciembre de 2016 asistió con ellos y su exmarido Jwan Yosef a la premiere de Rogue One: A Star Wars Story, en Hollywood. En aquel momento aún no venían al mundo Lucía y Renn, los hijos menores del cantante, y a quienes comparte con el artista plástico.