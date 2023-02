Tras la polémica, Alejandro Fernández explica por qué bebe antes de sus conciertos

Enfocado siempre en su carrera y en su familia, Alejandro Fernández no suele responder a las críticas en redes sociales o a las afirmaciones de la prensa sobre su vida personal. Sin embargo, el cantante acaba de hacer una excepción para referirse a lo sucedido el pasado 4 de febrero en la Feria de León, en Guanajuato, México, cuando se presentó en el escenario con unas copas encima. Las imágenes de ‘El Potrillo’ en aparente estado inconveniene se hicieron virales, y aunque él había optado por no pronunciarse al respecto, finalmente ha salido a explicar la situación.

El cantante reveló que había subido de peso por cuestiones hormonales

En entrevista para el programa Ventaneando (TV Azteca), el cantante explicó lo que sucedió aquel día en su show, mismo en el que compartió con su hijos Álex. “Llevaba 2 meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando. En mis conciertos sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayudan muchísimo”, contó.

“Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco y no tenía nada en el estómago”, continuó el intérprete de Me dediqué a perderte. También compartió que tiempo atrás, debido a un desorden hormonal subió 20 kilos, motivo por el que durante sus recientes vacaciones familiares en Colorado había optado por cuidar su alimentación y hacer ejercicio.

‘El Potrillo’ explicó que la combinación de ayuno y alcohol se le sumó sumó la emoción de ver a su hijo cantar, pues recordó cuando él hacía lo mismo con su padre, el fallecido Vicente Fernández.

“Me ganó el sentimiento y me solté llorando como un bebé, porque además estaba pensando en mi padre en ese momento... Porque a Álex le había ido muy bien en ese día, le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo en ese momento”, confesó.

La reacción de su novia Karla Laveaga y de su propia madre

Alejandro contó que tan pronto como circularon las imágenes de él en estado inconveniente en su concierto fue contactado por dos de las mujeres más importantes de su vida. “Mi novia la tóxica, fue la primera que me habló para decirme ‘oye, ¿qué pasó?, salieron unos memes, te veías super mal’, y yo… ‘ya bueno, sí, lo que tú digas, adiós’,”, contó, refiriéndose a Karla Laveaga, con quien lleva más de 10 años de relación.

Alejandro contó que tanto su madre como su novia reaccionaron preocupadas

“Pero lo que sí me preocupó fue mi mamá, porque ella nunca me habla ni me dice nada, me dice: ‘Hijo, ¿qué pasó?, los dos meses allá, tan bonito que te veías’. Le dije: ‘mamá, no sé de qué me hablas’, le colgué y me metí a ver los videos”, narró.

“Sí sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta cuando llegué a mi cuarto de hotel, o sea, me acuerdo perfectamente de todo... También veo los videos y ni cómo defenderlo, pero te digo, las cosas sucedieron, así pasaron y nada, me equivoqué”, expresó Fernández. “Lo que sí te puedo decir es que lo que no me mata me fortalece, y espero que pasen muchos, muchos años más, o si no pasa pues mejor, a que vuelva a pasar un día como ese”, agregó.

