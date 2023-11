Chiquibaby responde a las críticas: ‘La forma en la que decimos las cosas pueden dañar a otros’

Stephanie Himonidis, también conocida como Chiquibaby, es una mujer segura de sí misma que no teme mostrarse tal cual es. Y aunque está está constantemente expuesta a críticas por ser una figura pública, ella sabe cómo hacerles frente. Hace poco, la conductora de televisión fue blanco de comentarios negativos debido a su imagen, ello debido al look que eligió para una ocasión especial. Con respeto e inteligencia, respondió a sus detractores y compartió una importante reflexión.

©@chiquibabyla



Chiquibaby es una mujer guapa y segura de sí misma.

“El fin de semana estuve de aniversario con mi esposo y me fui a cenar y yo elegí un vestido que me encantó, un vestido súper lindo, un vestido muy fuera de lo común”, expresó Chiquibaby sobre la situación que desencadenó su llamado ‘vestido de la discordia’. “Si algo creo que me ha destacado o siempre me ha hecho sentir especial es que no me gusta seguir a la gente, no me gusta seguir las tendencias, me gusta ser como soy y si yo me siento cómoda con algo trato de ponérmelo y así transmitirlo. Y la mayoría del tiempo me ha funcionado. Creo que es bien importante que uno se sienta muy bien con lo que tiene”, compartió.

La conductora de ¡Siéntese quien pueda! (Univision) se mostró un poco sorprendida por los comentarios que recibió, pues confesó que no es común para ella recibir ese tipo de mensajes. Chiquibaby explicó que se dio cuenta de que, más allá del atuendo como tal, lo que le criticaron fue que supuestamente no era adecuado para ella por su edad y su cuerpo.

©@chiquibabyla



Chiquibaby con su ‘vestido de la discordia’.

“En realidad no hablaban de que el vestido no les gustaba, creo que era más el hecho de que no les gustaba cómo se me veía a mí porque decían que los senos me los debería de operar”, expuso. “Hay una (persona) que creía que el vestido no era para mi edad, que cómo era posible que me quisiera vestir como una quinceañera”, contó.

Su reflexión sobre las críticas en redes sociales

Tras el revuelo que causó su atuendo, la conductora publicó un video en el que ahondó en cómo las críticas en redes sociales pueden afectar a las personas, sobre todo a quienes por edad e inexperiencia pueden ser más vulnerables. “No es porque me molestó a mí las cosas que me dijeron por el vestido, estoy haciendo esto porque si yo puedo impactar a una o dos personas que me están viendo de las nuevas generaciones. El mensaje va para ellos porque yo estoy preocupada por las niñas de 12, las niñas de 11 que reciben críticas de otras niñas de su misma edad inmaduras que no tienen la seguridad que tiene uno y que esto les pueda generar una baja autoestima o una depresión”, expuso.

“Yo estoy aceptando el hecho de que ustedes tienen el derecho de a veces si ven algo que no les gusta dar un comentario”, comentó Chiquibaby. “Pero hay de comentarios a comentarios y la forma en la que a veces decimos las cosas pueden dañar a otros y no estoy hablando de mí, aclaro, porque ya soy una mujer madura, ya tengo mis kilómetros recorridos, creo que soy una mujer muy segura de mi misma así como muchas colegas, pero sí me preocupan las niñas”.

