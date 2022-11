‘Chiquibaby’ no salió de Telemundo por un tema económico: ‘Hay gente que gana mucho más que yo y se quedó’

A unos días de su salida de Telemundo, Stephanie Himonidis, mejor cocnocida como ‘Chiquibaby’, rompió el silencio en su programa de radio El show de Chiquibaby, donde indicó que su despido no fue un tema presupuestal, sino que una decisión tomada por algunos ejecutivos. La conductora de raíces mexianas aseguró que hay gente con un sueldo mucho mayor al que ella tenía y que no fue despedida. “Hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”, expresó, sin mencionar los nombres de sus excolegas que aún forman parte de la empresa. Himonidis también se dijo agradecida por la experiencia profesional que vivió, pero confesó que, a pesar de estar tranquila, siente algo de tristeza por este revés profesional.

Ante los micrófonos que comparte con Luis Garibay, César Muñoz, Álex Rodríguez y Tommy Fernández, ‘Chiquibaby’ rompió el silencio. “Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder y tengo que, más que entender por qué estoy fuera de Telemundo y del nuevo programa de la mañana, es aceptar, aceptar que mi ciclo terminó “.

Pese a lo doloroso de este momento en su vida profesional, Stephanie asegura estar en paz. “Yo estoy bien, estoy tranquila, sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar”, dijo la originaria de Guadalajara.

La presentadora aseguró que su despido fue por un tema de reestructuración

Sobre los motivos que llevaron a la empresa a prescindir de su talento, Himonidis habló acerca de la transformación por la que está pasando Telemundo y el matutino de Hoy Día. “No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir”, indicó. “Yo no creo que sea eso honestamente. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”, señaló. “Simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el lado de entretenimiento”.