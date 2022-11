Rodner Figueroa rompe el silencio sobre su salida en Telemundo: ‘Yo salí con los mejores términos’

Más allá de haber fricciones con la empresa que fue su casa por cinco años, Rodner dijo que se fue en paz. “Yo salí con los mejores términos de Telemundo. Esto es un negocio, es una decisión de negocios. Pasó que nuestra relación laboral llegó a su final, no pasó absolutamente nada. Esto es solo una decisión de negocios, no pasó más nada. Yo no soy persona de chismes, yo jamás hablaré de los lugares que fueron mi hogar como lo fue Univision por 17 años, al que le guardo un cariño impresionante”.

“Yo lo que me he llevado de Univision y Telemundo, son amistades que me van a durar toda la vida, pero lo más importante es que me he llevado el cariño de ustedes”, añadió.

Además de cosechar buenos amigos y grandes satisfacciones profesionales, Rodner compartió que gracias a la flexibilidad de Telemundo, pudo desarrollar su faceta empresarial con su marca de ropa y su marca de café 5 Gotas, un emprendimiento que tiene al lado de su pareja Ernesto Mathies. Ahora que estará fuera de la pantalla chica, Rodner se dedicará a su faceta empresarial con sus diversos proyectos.

