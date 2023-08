Chiquibaby confiesa por qué no se ha animado a volver a ser mamá

Con la llegada de su hija, Chiquibaby no sólo cumplió su sueño más grande, el de ser mamá; también ha aprendido grandes lecciones de vida de la mano de su esposo, Gerardo López. Para la pareja, el camino a la paternidad no fue nada sencillo tras someterse a un tratamiento de fertilización in vitro, del que la mexicana habló como pocas veces en una entrevista con Rodner Figueroa, en donde confesó que a pesar de estar maravillada con Capri Blu, su pequeña de casi dos años, hay otros factores que la frenan para volver a ser mamá.

“Siempre deseé ser mamá, pero lo posponía por mi carrera. No era que no podía quedar embarazada”, contó sobre cómo varios detalles de su vida personal y profesional la hicieron aplazar sus planes de quedar embarazada. Decidida, tomó la decisión y se sometió a un procedimiento que la ayudaría a cumplir ese sueño.

“No es un proceso fácil”, aseguró. “Es muy invasivo, muy fuerte, te pinchan un montón de veces, te hacen mil estudios”, continuó. Stephanie Himonidis, su nombre real, contó con el apoyo de su amiga, colega y hoy comadre, Adamari López, quien la guió en este camino.

“De los nueve óvulos, crees que todos van a fecundar, a ser un bebé. Y no. De esos nueve, tres fueron de buena calidad, tres fecundaron pero uno murió”, explicó. Uno de ellos fue el que usó para lograr quedar embarazada y el otro, que también es niña, está guardado por si desea volver a ser mamá.

Pero es esa decisión es la que hoy no está tomada. Más allá de los pasos rigurosos que debe seguir para que el embarazo sea exitoso, es la condición familiar lo que la hace dudar. “Es una pregunta muy difícil y no creo que te la pueda contestar a ciencia cierta. Mi esposo tiene ya tres hijos, todos adultos. Y tiene a Capri, que es una niña chiquita. Y yo me he dado cuenta del gran trabajo que es ser mamá”.

Sincera, agregó: “Creo que si tomo la decisión, no sería sola. Yo como mujer, sí quisiera. También mi carrera, si quiero otra hija tengo que dedicarle tiempo”.

La sorpresiva salida de Telemundo y su llegada a Univision

Después de enterarse de que ya no sería presentadora en el matutino de Telemundo, Hoy Día, Chiquibaby tomó las cosas con calma y decidió dedicar su tiempo a la maternidad mientras encontraba otra oportunidad laboral. Ésta no tardó, pues en julio se incorporó a ¡Siéntese Quien Pueda!, de Univision.

“Pensé que este año no volvía a la televisión”, confesó. “A Julián Gil (expresentador del show) le ofrecen una oportunidad de hacer telenovela en México y queda vacante la plaza. Me dicen que había una lista de personas en mente, pero la primera era yo. Ya había ido de invitada”, recordó.

Su experiencia frente a las cámaras y la actitud para conducir le valieron el lugar en su nuevo hogar. Una rutina distinta, pero que extrañaba.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.