Carlos Ponce revela su personaje doble en su primera telenovela ¡con Karina Banda!

Tienen una dinámica increíble y se ven estables, ¿cuál sería la clave del éxito en su relación? ¿Cómo logran sobrellevar ciertas situaciones?

Te voy a ser muy sincero, es posiblemente algo que me demoré en aprender y se lo aprendí a Karina. Yo siempre he sido una persona tan reservada y tan poco conflictiva, que para evitarme una conversación desagradable, yo no digo lo que me molesta. Pero eso uno lo va acumulando, hasta que revientas. Entonces ya no es bonito y esa parte de la comunicación, tengo que confesar que se la he aprendido a ella. Ambos decimos lo que no nos gusta, y eso nos ha evitado peleas mayores o discusiones; el hecho de que se hablen las cosas cuando pasan.